Saudiarabien och Iran väntas återöppna sina ambassader

Ambassaderna i rivaliserade Tehran och Riyadh slog igen under 2016 till följd av flera konflikter i området, bland annat det syriska inbördeskriget.

I mars meddelade länderna att de efter flera års kyla planerar att återuppta sina diplomatiska kontakter, och att man inom några månader planerar att öppna sina respektive ambassader på nytt.

– Under det senaste telefonsamtalet mellan Irans och Saudiarabiens utrikesministrar, under eid al-fitr (en muslimsk högtid reds anm), bestämde vi oss för att under de närmaste dagarna återöppna Irans och Saudiarabiens ambassader i Tehran och Riyadh, sade Irans utrikesminister Hossein Amir-Abdollahianpå fredagen, enligt Reuters.

På fredagen blev det också klart att Irans president Ebrahim Raisi reser till Syrien nästa vecka för ett möte med landets president Bashar al-Assad. Det är första gången sedan 2011 som Raisi besöker Damaskus och dagordningen står bland annat utökat ekonomiskt samarbete, har TT rapporterat.

Amir-Abdollahian, som bekräftade mötet under en pressträff, ville inte gå in närmare på detaljer.

Även Saudiarabien har enligt uppgift börjat närma sig Syrien, något som skulle kunna utgöra den viktigaste utvecklingen hittills mellan arabstaterna och president al-Assad. Tidigare i vår sade en regeringskälla i Damaskus till nyhetsbyrån Reuters att de bägge länderna planerar att återöppna sina ambassader efter eid al-fitr.