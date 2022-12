Schengen säger ja till Kroatien

Kroatien får klartecken av övriga Schengenländer att ansluta sig till samarbetet som bland annat innebär att gränskontroller avvecklas. Bulgarien och Rumänien, som EU-kommissionen anser är redo för medlemskap, blockeras dock av Österrike.

– När systemet inte fungerar som det ska på flera håll är det fel att just nu utöka samarbetet, säger Österrikes inrikesminister Gerhard Karner vid ett ministermöte i Bryssel.

Enligt Karner har Österrike hittills i år haft 100 000 illegala gränspasseringar. Tre fjärdedelar av dem har inte registrerats som de borde i andra länder.

– Det är ett stort problem att vi har medlemsländer i Schengen som inte på ett riktigt sätt registrerar alla som tar sig in irreguljärt. Det är därför vi behöver en ny asyl- och migrationspakt där ansvaret är betydligt större för medlemsländerna när det gäller registrering, kommenterar EU-kommissionär Ylva Johansson Österrikes invändningar.

Hon konstaterar att Österrike just nu är under stark press och hänvisar till att EU-kommissionen därför nyligen presenterade en handlingsplan för att motverka den irreguljära migrationen via västra Balkan.

Ylva Johansson är besviken på att Rumänien och Bulgarien inte får ansluta sig.

– Mitt budskap till invånarna i Bulgarien och Rumänien är att ni förtjänar att vara medlemmar av Schengen och att ha full tillgång till Schengenområdet. Ni har starkt stöd från nästan alla, säger hon och lovar att göra allt för att länderna så snart som möjligt ska kunna ansluta sig.

Sverige säger ja till alla tre kandidater.

– Länderna uppfyller alla formella krav för att få vara med. Då tycker vi det ligger i allas intresse att vi tar det steget, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Av övriga Schengenländer har Nederländerna invändningar, av bland annat korruptionsskäl, mot att Bulgarien ansluter sig.

Tjeckien, som just nu är ordförande för EU, har haft ett utvidgat Schengen som en av sina prioriteringar under det halvår man har lett EU:s arbete. Vid årsskiftet blir Sverige ordförande och ärver därmed denna känsliga fråga.

– Jag är glad över att Sverige tar över det arbete vi gjort och har Bulgarien och Rumänien som en prioritering, säger Tjeckiens inrikesminister Vit Rakusan.

Fakta. Schengenområdet Schengensamarbetet samlar 22 av 27 EU-länder samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. Samarbetet innebär bland annat att medborgarna kan resa fritt, utan gränskontroller. Inom EU har Kroatien, Bulgarien och Rumänien länge väntat på medlemskap. Kroatien fick klartecken på torsdagen. Även Cypern väntar, framför allt på grund av komplikationer kring öns fortsatta delning i en grekcypriotisk och en turkcypriotisk del. Irland har undantag från att gå med i Schengen. TT-DN Visa mer

