Se världens största stridsfartyg anlöpa Oslo

Besöket i Oslo är den första operativa resan USS ”Gerald R. Ford” gör och den första hamnen som det lägger till i. I samband med hangarfartygets tid i Norge genomförs flera militärövningar i samarbete med norska armén, marinen, flygvapnet och försvarsmaktens specialstyrkor.

Den ryska ambassaden har protesterat och kallat det amerikanska fartygets besök ”en provokation” och ”ologiskt och skadligt”, skriver norska VG.

Det amerikanska hangarfartyget USS ”Gerald R. Ford”. Foto: Terje Pedersen/TT

USS ”Gerald R. Ford” kommer att lägga till längst in i Oslofjorden, men går inte in i stadens hamn. Under hangarfartygets resa in måste privatbåtar hålla 500 meters avstånd. När det väl ligger för ankar måste allmänheten hålla 1 000 meters avstånd. Det kommer också råda flygförbud över den inre delen av Oslofjorden tills 30 maj, meddelar norsk polis.

