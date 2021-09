Sex års fängelse för IS-värvning

Under en kort period höll 29-åringen kontakt med en 30-åring via Facebook och framhöll då det broderskap som han hävdade skulle finnas hos IS i Syrien. När 30-åringen senare ville lämna det träningsläger han åkt till uppmanade den nu dömde 29-åringen honom att stanna kvar i Syrien.

Mannen nekar till brott och överklagade omedelbart domen. Enligt åklagarna i målet är det första gången som någon döms i Danmark för att ha genomfört en IS-värvning.

IS-krigaren har tidigare dömts till tre års fängelse. Han dömdes även till utvisning, trots att han är född och uppvuxen i Danmark.

