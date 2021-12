Sex konflikter som kan få stora konsekvenser 2022

”Aldrig mer!” står det på plakatet med Milorad Dodiks ansikte. Foto: Radivoje Pavicic/AP

Etniskt våld hotar det sköra Bosnien

Vad har hänt?

1990-talets krig i Bosnien-Hercegovina var ett av förra seklets blodigaste, med över 100 000 döda och omfattande etnisk rensning.

Avtalet i Dayton 1995 skapade fred i det etniskt splittrade landet, där bosniaker, serber och kroater fick dela på såväl makt som territorium.

Resultatet är en av världens mest komplicerade statsbildningar. En ”hög representant” från utlandet har dessutom i praktiken veto över bosnisk politik.

Nu hotas den sköra balansen sedan Milorad Dodik, den serbiske representanten i landets kollektiva presidentämbete, hotat bryta ut Republika Srpska, den del av Bosnien där majoriteten är serber.

Han vill bland annat skapa en egen, bosnienserbisk armé och manar till bojkott av nästa års val.

Vad riskerar att ske 2022?

Christian Schmidt, tysken som är hög representant i Bosnien, skriver i en rapport till FN att ”risken för ytterligare splittring och konflikt är högst verklig”. Andra bedömare varnar för ännu ett bosniskt krig.

De etniska konflikterna sopades under mattan i Dayton. Det viktiga då var att få slut på dödandet – i hopp att hatet och misstron skulle klinga av med tiden.

Men så har det inte blivit. Det som sker nu är grundat i kriget. När höge representanten Schmidt införde ett förbud mot att förneka folkmord – som massakern på bosniaker i Srebrenica – väckte det vrede bland många serber. Milorad Dodik ogiltigförklarade genast lagen i Republika Srpska.

Hur skulle konflikten kunna lösas?

Spänningen förvärras av att stormakterna ställer sig på olika sidor i konflikten. Ryssland stöder serberna och har förklarat att de inte anser Christian Schmidt som en legitim hög representant.

Daytonavtalet må ha sina brister. Men det är den enda garantin för att våldet inte ska blossa upp igen. En nedtrappning kräver att Ryssland och Serbien slutar uppmuntra Milorad Dodik när han ifrågasätter avtalet.

Om valet i oktober 2022 kan hållas med bosnienserbernas deltagande är det ett gott tecken. Om det bojkottas – som Dodik hotar med – är det mycket illavarslande.

Ingmar Nevéus

Islamiska revolutionsgardet avfyrar en missil under en militärövning i Iran, 25 december 2021. Foto: Islamiska revolutionsgardet

Svårt återgå till avtal om Irans kärnenergi

Vad har hänt?

Det internationella avtalet från 2015 om Irans kärnenergiprogram, kallat för JCPOA, slöts för att begränsa de iranska möjligheterna att skaffa sig en atombomb. Det skulle bland annat ske genom inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA och minskad anrikning av uran. Mot det avlägsnades de ekonomiska sanktionerna mot prästregimen i Teheran.

Avtalet trädde i kraft 1 januari 2016, men fick bara knappt två år på sig att vara i kraft innan president Donald Trump uppfyllde sitt vallöfte att skrota avtalet. Därefter återinfördes sanktionerna, och Iran återupptog sin höganrikning av uranet.

Sedan i januari 2021 har president Joe Biden försökt få igång förhandlingar om att USA ska återinträda i avtalet. Även Iran har haft ett regeringsskifte under året, från den relativt moderate Hassan Rouhani till ärkekonservative Ebrahim Raisi, vilket har fördröjt samtalen.

Vad riskerar att ske 2022?

Irans tekniska kunnande har blivit mer avancerat under de avtalslösa fem åren och landet har därmed kommit ännu närmare kapacitet att tillverka en atombomb. Om Iran också fortsätter den höggradiga anrikningen av uran lär USA inte ha en tanke på att lyfta några sanktioner.

Under slutfasen av 2021 såg det dystert ut under de förhandlingar mellan Iran och de övriga undertecknarna av JCPOA (där USA deltar indirekt) som trots allt kommit i gång i Wien. Under det kommande året finns det risk för att förhandlingarna kör fast till ackompanjemang av ömsesidiga beskyllningar.

Hur skulle konflikten kunna lösas?

På papperet är svaret enkelt: USA upphäver sanktionerna och Iran återgår till JCPOA:s krav. Men i realiteten är det inte så lätt, eftersom parterna har olika åsikter om i vilken takt sanktionerna ska avvecklas och hur Iran ska återgå till att efterleva avtalet.

USA har också en rad sanktioner som inte är kärnenergirelaterade, utan gäller terrorism och människorättsbrott. Iran kräver garantier för att USA inte drar sig ur igen, men det är i realiteten omöjligt för Biden att lova. Nästa president - Trump eller någon annan – kan mycket väl dra sig ur igen.

Michael Winiarski

Kina har flera gånger hotat Taiwan med att en militär invasion kan bli aktuell. Foto: TT

Taiwan riskerar bli en konflikt mellan världens stormakter

Vad har hänt?

Rekordmånga kinesiska stridsflygplan flög under året som gick in i Taiwans flygförsvarszon. Det är en ren maktuppvisning och skrämseltaktik från Kinas sida för att få invånarna och militären i Taiwan att förstå att man menar allvar – Taiwan ska uppgå i Fastlandskina. Kina vill i första hand att det sker med fredliga medel, men har flera gånger hotat att en militär invasion kan bli aktuell.

Vad riskerar ske 2022?

Få tror att Kina redan 2022 skulle invadera Taiwan militärt. Men många varnar för att en militär olyckshändelse som att ett kinesiskt stridsplan skjuts ner av misstag eller en olycksbådande kollision mellan stridsfartyg i Sydkinesiska sjön, där amerikanska flottan regelbundet patrullerar, skulle kunna bli startskottet för en militär konflikt.

Den stora frågan är hur USA skulle agera. Landet har officiellt haft en medvetet tvetydig inställning. Å ena sidan erkänner USA endast Folkrepubliken Kina och står bakom ”ett Kina”-politiken, där Taiwan ingår enligt Kinas tolkning. Å andra sidan levererar USA vapen till Taiwan och stöttar önationen på flera andra sätt.

Under året som gått har Joe Biden vid ett par tillfällen frångått den tidigare medvetet vaga linjen och sagt att USA kommer försvara Taiwan. I sådana fall står världen inför en konflikt mellan världens två stormakter.

Hur kan det lösas?

Kina skulle helst vilja se en fredlig återförening. Det har tidigare talats om att Taiwan blir en del av folkrepubliken enligt ”ett land, två system-principen” som gäller för Hongkong. Men utvecklingen i Hongkong där befolkningen i ett snabbt tempo förlorat sina friheter förskräcker och lockar vare sig invånarna eller de ledande politikerna i Taiwan.

En annan möjlighet är att Kina försöker pressa Taiwan att gå upp i Kina med ekonomiska påtryckningsmedel som ett handelsembargo. Någon harmonisk lösning är inte i sikte eftersom majoriteten av befolkningen i Taiwan inte vill bli en del av Kina och Kina inte kommer att överge sin linje: att Taiwan tillhör Kina.

Marianne Björklund

Ukraina mobiliserar trupper för att vara redo om Ryssland attackerar Kiev. Foto: Sergei Supinsky/AFP

Ryssland rustar vid den ukrainska gränsen

Vad har hänt?

År 2014 invaderade Ryssland Krimhalvön. Dessutom uppmuntrade Ryssland separatister att göra uppror mot de ukrainska myndigheterna i östra Ukraina, framför allt i Donetsk och Luhansk med omnejd. Resultatet blev ett krig som fortfarande pågår mellan ukrainska armén och ryskstödda separatister.

Ryssland stöder separatisterna med vapen och militärteknik, och har även skickat in trupper för att delta i enskilda slag. Krimhalvön är annekterat, vilket ledde till internationella sanktioner mot Ryssland som fortfarande är i kraft.

Vad riskerar att ske 2022?

Sedan november har Ryssland rustat upp vid ukrainska gränsen. Nu kräver Ryssland garantier av Nato för att Ukraina inte ska bli Natomedlem. Nato har avvisat de här kraven på rak arm och nu påstår Ryssland att amerikanska yrkessoldater håller på att förbereda en ”provokation” med kemiska vapen i Avdiivka och Krasnyj Liman.

Allt detta har spetsat till situationen ytterligare – de uppenbart felaktiga ryska påståendena är ett sätt att trappa upp situationen och tvinga västvärlden att backa. I värsta fall kan detta leda till ett ryskt anfall, som Kreml kommer att påstå att man gör i självförsvar.

Hur skulle konflikten kunna lösas?

Det är Minskavtalet som utgör grunden för fredsprocessen. Minskavtalet har i praktiken aldrig följts och saknar uppbackning i både Ryssland och Ukraina. Ett snabbare sätt att lösa konflikten kunde vara att anordna en äkta folkomröstning på Krimhalvön (inte en påtvingad som 2014) där även alla sedan dess utflyttade invånare får delta.

Östra Ukraina har redan utlovats autonom status, en lösning som visat sig fungera på många andra håll i världen. Problemet är att Ryssland inte kommer att tillåta en äkta folkomröstning och det inte finns någon konsensus i Ukraina om hur den autonoma statusen för Donbass skulle se ut i praktiken.

Anna-Lena Laurén

Milismän från Polisario under en attack mot Marocko i oktober. Foto: Bernat Armangue/AP

De mest pessimistiska talar om storkrig i Nordafrika

Vad har hänt?

För snart 60 år sedan utkämpade Algeriet och Marocko det så kallade sandkriget, en gränstvist som i oktober 1963 ledde till öppen konflikt med ett tusental stupade.

Ser vi ett nytt ”sandkrig” segla upp?

Helt nyligen har förhållandet mellan de bägge nordafrikanska länderna försämrats rejält. Tvisten handlar om Västsahara, ett fiskrikt område längs Nordafrikas Atlantkust som i storlek är jämförbart med de brittiska öarna.

Konflikten går tillbaka till år 1975 då den forna kolonialmakten Spanien drog sig tillbaka från dåvarande Spanska Sahara, som blev Västsahara eller Sahrawi. Det spanska uttåget skapade ett maktvakuum.

Marocko ockuperade cirka 80 procent av ökenlandet, medan den återstående delen kontrolleras av gerilla­rörelsen Polisario, som stöds av Algeriet. Detta trots att FN:s säkerhetsråd slagit fast västsahariernas rätt till självbestämmande.

Vad riskerar att ske 2022?

Under 2021 ökade fiendskapen mellan Algeriet och Marocko, mycket beroende på Donald Trump. I ett av sina sista beslut som president erkände han den marockanska annekteringen av Västsahara - mot att Marocko i sin tur normaliserade sina förbindelser med Israel.

Sedan dess har Algeriet brutit sina diplomatiska förbindelser med Marocko och stoppat sina naturgasleveranser. Antalet incidenter mellan Polisarios milismän och Marockos armé har ökat drastiskt.

Risken finns att skärmytslingarna trappas upp ytterligare. De mest pessimistiska talar om ett storkrig mellan Marocko och Algeriet. Även om det spända läget inte leder till krig, är många oroade över att jihadistiska grupper i de södra grannländerna Mauretanien och Mali ska utnyttja situationen.

Hur skulle konflikten kunna lösas?

I november tillträdde veterandiplomaten Staffan de Mistura som personligt sändebud för FN:s generalsekreterare António Guterres för Västsahara. Innan dess hade fredsmäklarposten varit vakant i över två år.

Nu hoppas omvärlden att de Misturas kreativitet och goda kontaktnät ska lugna ner situationen och på sikt kunna rucka på det fastlåsta läget.

Erik Ohlsson

Demonstration mot Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF) i Etiopiens huvudstad Addis Abeba i början av december. Foto: TT

Fredspristagarens krig i Etiopien

Vad har hänt?

Kriget i Etiopien bröt ut i november 2020, efter en total politisk låsning mellan premiärminister Abiy Ahmed och Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF), den rörelse som tidigare dominerade etiopisk politik. Abiy, som 2019 tilldelades Nobels fredspris, skickade trupper till TPLF:s hemprovins Tigray och fick stöd av grannlandet Eritrea som attackerade norrifrån. Vad man trodde skulle bli en snabb seger har blivit ett utdraget krig med stora förluster på båda sidor.

Under julhelgen marscherade den federala regeringen åter in i Tigray efter en omfattande offensiv norrut. TPLF befinner sig på hemmaplan i Tigray och kan strida mer effektivt i den oländiga terrängen. Men det senaste halvåret har visat att rörelsen har betydligt svårare att kämpa mot Abiy utanför bergen och risken är nu att ett ställningskrig väntar som kan försvåra möjligheterna för hjälporganisationer att få tillträde.

Vad riskerar att hända 2022?

Kriget går nu in på sitt tredje kalenderår och redan har den brutala konflikten skapat den värsta humanitära krisen i Afrika. Uppemot nio miljoner människor i provinsen Tigray är i akut behov av nödhjälp. Men FN spår att denna siffra kan stiga till 22 miljoner under 2022. Det innebär att var sjätte invånare i Afrikas näst folkrikaste land kommer att vara beroende av hjälp utifrån.

Konflikten har delat både Etiopien och de miljoner etiopier som lever i exil. Ju längre konflikten pågår, desto svårare kommer det att bli att läka såren efteråt och många ställer sig frågan om Etiopien som nation är på väg mot ett långsiktigt sönderfall. Under 2022 lär den humanitära situationen förvärras och risken är dessutom stor att grannländer som Sudan dras in i kriget som börjat spilla över Etiopiens gränser.

Hur skulle konflikten kunna lösas?

En rad aktörer har försökt medla mellan parterna men hittills har förhandlingsviljan varit begränsad, särskilt hos premiärministern som backas upp militärt av Turkiet och Förenade arabemiraten. Från västerländskt håll har krav ställts på vapenembargo mot länderna, något som skulle kunna minska stridsviljan, men omvärlden talar inte med en röst i frågan och utsikterna till fred är därför begränsade.

Erik Esbjörnsson

Läs mer:

Michael Winiarski: Tre händelser som överraskade 2021