Shinzo Abe förändrade Japan – och provocerade omvärlden

När han tillträdde som premiärminister första gången 2006 var Abe den yngste på posten i efterkrigstidens Japan, 52 år gammal. Han var också den förste som var född efter det förödande krigsnederlaget 1945.

När han avgick 2020 av hälsoskäl var han den som suttit längst på sin post, i sammanlagt nio år.

Ända till sin död förblev han en maktfaktor i japansk politik och i maktpartiet LDP. Den sittande premiärministern Fumio Kishida anses ha gjort karriär som en av Abes skyddslingar.

Nu minns många de omfattande ekonomiska reformprogram Abe sjösatte redan under sin första korta period vid makten: ”Abenomics” eller ”de tre pilarna” som skulle dra Japan ur en ond cirkel av deflation och stagnation.

Delvis lyckades programmen, och Japan är fortfarande en ekonomisk stormakt. Även om landet blev omkört av Kina som Asiens största ekonomi mellan Abes två perioder som regeringschef.

Abe kom från en familj som tillhör Japans politiska aristokrati. Hans morfar Nobusuke Kishi ledde den ockuperade lydstaten i kinesiska Manchuriet på 1930-talet. Han var sedan minister i Japans regering under världskriget, och en av dem som skrev på krigsförklaringen mot USA.

Efter kapitulationen satt han tre år i fängelse, misstänkt som krigsförbrytare. Men han frigavs och blev i slutet av 50-talet premiärminister.

Abes far anmälde sig som kamikaze – självmordpilot – under krigets slutskede, men hann aldrig slutföra sin utbildning. Han blev senare under en period utrikesminister.

Delvis på grund av sin familjebakgrund styrde Shinzo Abe in Japan på en nationalistisk kurs som tidigare hade ansetts tabu. Han försökte ändra artikel 9 i den pacifistiska konstitution USA tvingade på Japan efter kriget, som stadgade att landet ”för alltid” avsade sig möjligheten att föra krig.

Det lyckades inte, men Abe såg ändå till att stärka den japanska militären – kallade självförsvarsstyrkor – inom ramen för konstitutionen. Japan fick också under hans tid vid makten ökad tyngd i internationell politik.

Men framför allt besökte Abe i december 2013 Yasukuni Jinja, en shintoistisk helgedom tillägnad japaner som har dödats i krig. Bland dem som hedras där finns över 1 000 dömda krigsförbrytare, och besöket av en sittande premiärminister sågs som mycket provocerande av Kina, Sydkorea och andra länder som var offer för den japanska militarismen under andra världskriget.

Det var en tydlig flört med nationalister på yttersta högerkanten, sådana som vill återupprätta den japanska regimen under kriget. Men inte bara grannländer, utan även Abes politiska motståndare i Japan, anklagade honom för att skönmåla historien. Han anklagades ofta för att vara reaktionär, vissa kallade honom till och med fascist.

Från annat håll har han fått beröm. Donald Trumps rådgivare Steve Bannon kallade Abe för ”Trump före Trump” och ”en hjälte för gräsrötter och populister i hela världen”.

Han hade också en nära relation med den amerikanske expresidenten, som vid ett statsbesök 2019 leende kunde se hur vinnaren i en turnering för sumobrottare förärades en pokal med påskriften ”Trump Cup”.

Det är ännu okänt vilka motiv Shinzo Abes mördare hade. Men han hade många fiender. Och säkerhetsarrangemangen kring japanska ledare är traditionellt inte särskilt strikta.

Trots att attentat har inträffat förut. Ett av dem drabbade Abes morfar – den tidigare misstänkte krigsförbrytaren – som knivhöggs 1960 men överlevde.

