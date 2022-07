Sigrid Melchior: Lika delar skoj och allvar – möt Manneken Pis officiella påklädare

Det är lördagsmorgon i Bryssels turistkvarter och souvenirshopparna slår upp sina dörrar.

Framför den lilla statyn av en kissande pojke, stadens främsta turistattraktion, står en man på stege. Varsamt klär han statyn: vit skjorta, bruna byxor, läderstövlar, svart sammetsväst med broderi, sjal och hatt – en traditionell slovensk dräkt.

Allt som allt tar det en kvart.

Nicolas Edelman, 41 år, är sedan åtta år Manneken Pis officiella påklädare, en tjänst inom Bryssel stads kulturnämnd. Det finns även en vice påklädare för hektiska dagar. Som denna dag, som är både Sloveniens och Kroatiens nationaldag.

Ämbetet finns sedan 1700-talet. Edelman är den trettonde i ordningen.

För utländska turister är Manneken Pis ofta en besvikelse. En vanlig reaktion är: Var den inte större än så? Men statyn har en viktig plats i Brysselbornas hjärtan. Många stadsfester med studentikosa och folkloristiska inslag involverar statyn. Ett typiskt exempel är det årliga korandet av stadens vackraste mustasch.

Trettioårsdagen för Tysklands återförening firas 2020 vid Manneken Pis, iklädd den tyska och europeiska flaggan. Foto: Francisco Seco/AP

Statyn har 400 år på nacken. År 1965 blev pojken stulen men återfanns så småningom i den smutsiga kanalen som rinner genom Belgiens huvudstad. Sedan dess är originalet i tryggt förvar på stadsmuseet och en kopia står ute – om ett överförfriskat gäng skulle få för sig något.

Varje månad dräller förfrågningar in från föreningar och utländska ambassader som vill att Manneken Pis ska bära just deras dräkt. Edelman reserverar datum och lägger schema. Omkring 160 påklädningar per år blir det, berättar han. Naturligtvis bär den kissande pojken svensk dräkt den 6 juni. Påklädningen brukar ackompanjeras med jordgubbstårta och svensk körsång.

En kommitté i Bryssels stadsförvaltning avgör vilka dräkter som är okej och inte. Helst håller man världspolitiken utanför. Men när Ryssland invaderade Ukraina satte man ned foten.

– Tills vidare gör vi inget som har att göra med varken Ryssland eller Belarus, säger Edelman.

Ett annat no-no är kommers: En gåva i form av björnen Paddington fick nobben, en klocka från Swatch likaså. Inte heller accepterade man att Ikea sponsrade mat och dryck under ett svenskt firande. Nicolas Edelmans egen favoritkostym är Les Diables Rouges – herrlandslaget i fotboll och en samlande symbol i Belgien, ett land med i övrigt svag nationell identitet.

Den 22 mars kläs statyn ut till brandman och en tyst minut hålls, till minne av terrordåden 2016. Manneken Pis finns där både för att fira och för att stötta folk, menar Edelman.

Manneken Pis firar tioårsdagen för slutet av apartheid genom att bära en Nelson Mandela-dräkt 2004. Foto: Thierry Charlier/AP

Hittills har 1 094 kostymer donerats, och förvaras på ett museum ett stenkast bort. Kinas dräkt är en panda, USA:s är Onkel Sam, Frankrikes bär basker och baguette under armen. De är gåvor från ambassaderna och uttryck för en självdistans som länderna annars inte är kända för. Den lättsamma surrealism som präglar Belgien verkar smitta av sig på sina besökare.

Legenden om Manneken Pis är att en pojke en gång släckte en eld – i vissa versioner en bombstubin - genom att kissa på den och därmed räddade Bryssel från ödeläggelse.

Men ibland är skrönorna och statyns verkliga historia till förvillan lika. Historien om Manneken Pis första dräkt från 1747 till exempel.

Under det så kallade Österrikiska tronföljdskriget på 1740-talet hamnade i stort sett hela dagens Belgien i franska händer. Dräkten på museet är en förlåt-mig-gåva från Frankrikes kung Ludvig XV efter att hans soldater härjat i staden.

Som ytterligare plåster på såren dubbades Manneken Pis till riddare av den kungliga och militära Sankt Ludvigsorden.

– Det betyder att franska militärer faktiskt måste göra honnör när de går förbi här, säger Nicolas Edelman, med lika delar skoj och allvar.

