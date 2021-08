Sjukvård bävar inför orkanhot – redan fullt med covidpatienter

Orkanen Ida som väntas nå kusten under söndagseftermiddagen och kvällen lokal tid kan bli en av de starkaste som nått USA på 170 år. Den klassas som en kategori 4-storm enligt den femgradiga Saffir-Simpson-skalan, vilket innebär vindhastigheter på minst 58 meter per sekund och upp till närmare 70 meter per sekund.

Samtidigt är sjukvården i området redan tungt belastad av en ny våg av covidpatienter. Hela USA, och särskilt de södra delstaterna, har sett hur antalet covidsjuka som behöver vård dragit i väg rejält de senaste veckorna. Över 100 000 personer vårdas för covid på sjukhus i USA.

Louisiana har det tredje högsta antalet fall per 100 000 invånare av USA:s 50 delstater den senaste sjudagarsperioden, skriver Reuters. I veckan rapporterade delstaten den högsta dödssiffran för en enskild dag hittills under patienter, 139 dödsfall.

Sjukhusen måste nu ta höjd för att klara av en eventuell ny katastrof. Enligt sjukhuschefen Randall Cobb i delstaten Mississippi öster om Louisiana finns det inte många platser kvar på akutavdelningar och på iva.

– Alla våra enheter är just nu, även utan stormen, hårt belastade. Sjukhusen är fulla, säger han till Sun Herald.

Orkanen Ida på en satellitbild den 28 augusti från amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Foto: NOAA/GOES/AFP

Enligt delstaten Louisianas guvernör John Bel Edwards finns det dock inga planer på att evakuera sjukhusen, där det vårdas omkring 2 700 covidpatienter. Det finns helt enkelt ingen plats på andra sjukhus, varken i eller utanför delstaten, säger han till The New York Times.

– Vi har kontaktat sjukhusen för att försäkra oss om att deras elgeneratorer fungerar och att de har mer vatten än vanligt tillgängligt och att det finns skyddsutrustning.

Lågt liggande kustområden med bostäder har evakuerats, vilket har lett till långa köer på motorvägarna och brist på bränsle på vissa bensinstationer. Men det finns de som inte vågar ge sig av – på grund av pandemin.

Ett par i 40-årsåldern säger till The New York Times att de inte vill evakuera för att de oroar sig för att deras ovaccinerade barn ska få covid i uppsamlingslokaler där många människor samlas.

Jean Paul Bourg har bestämt sig för att inte lämna huset i Morgan City väster om New Orleans. Han förbereder sig genom att ta ner grenar från träden kring huset och att spika in fönstren med plywoodskivor.

– Det känns inte så bra att tränga ihop sig med släkten med tanke på covid. Fler än man kan tror kommer nog att stanna hemma, säger han till Reuters.

För exakt 16 år sedan ledde orkanen Katrina till katastrofala följder för delstaten, med stora översvämningar och över 1 800 dödsfall. Södra Louisiana har heller inte helt hämtat sig från orkanen Laura för ett år sedan.

