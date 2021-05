Skakande kinesisk skyskrapa fick kunder att fly i panik

Den 355 meter höga och 20 år gamla byggnaden SEG Plaza rymmer en elektronikmarknad och kontor och ligger i centrum av Shenzhen, en stad med 12 miljoner invånare som förbinder Hongkong med Fastlandskina.

På tisdagen var shoppinggallerian som vanligt full av besökare när huset började skaka. Sociala medier visar bilder på hur människor rusar ut ur byggnaden för att sätta sig i säkerhet.

Personer står i närheten av SEG Plaza efter att det började att skaka på tisdagen. Foto: STR/AFP/TT

Enligt kinesiska Global Times inträffade skakningarna runt klockan 13.30 (lokal tid) och vid 14-tiden var byggnaden evakuerad.

Orsaken till skakningarna är inte klarlagd. Myndigheterna uppger att det inte har registrerats något jordskalv på platsen vid den tidpunkten. Att en skyskrapa börjar vobbla utan yttre orsak är onormalt, säger ingenjören Lu Jianxin vid Construction Engineering Corporation till Global Times.

En utredning har inlett, men den preliminära undersökningen som gjorts fann inga sprickor i marken som omger byggnaden och inga skador på delar av ytterväggen, uppger den lokala myndigheten i ett uttalande, skriver BBC.

Skyskrapan SEG Plaza invigdes år 2000 och är den 104:e högsta byggnaden i Kina, och den 212:e högsta i världen, enligt Council on Tall Buildings and Urban Habitat, skriver BBC. Världens fjärde högsta skyskrapa Ping An Finance Center på 599 meter finns också här.

Shenzhen är södra Kinas viktigaste ekonomiska centrum med en av världens största containerhamnar och egen börs. Flera stora västerländska bolag har etablerat sig i staden, och Tencent och Huawei har sina huvudkontor i staden.

Byggkollapser har inträffat tidigare i Kina. I maj förra året kollapsade ett hotell i staden Quanzhou som vid tillfället användes som karantän i coronapandemin. Ett 70-tal människor begravdes under rasmassorna och 29 personer omkom.