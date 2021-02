Skandalerna som gjort Hunter Biden till presidentens svaga länk

När Statens Fastighetsverk gav Hunter Biden reprimander för att han brutit mot säkerhetsföreskrifterna på ambassadbyggnaden House of Sweden i Washington DC svarade han med att lämna ut telefonnumret till sin mäktige pappa, USA:s nuvarande president.

Den detaljen i Mattias Carlssons avslöjande illustrerar ett faktum i Hunter Bidens liv: den 51-årige presidentsonen har ofta stått i ett problematiskt beroendeförhållande till sin far och försökt snylta på hans goda renommé.

– Jag tror inte mycket hade hänt i mitt liv om mitt namn inte varit Biden, sade Hunter Biden i en tv-intervju 2019.

Hunter är familjen Bidens svaga länk. Men fadern har nästan alltid försvarat sin son i offentligheten. Den lojaliteten kan ha förstärkts av att Hunter är presidentens enda överlevande barn från hans första äktenskap.

Dottern Naomi dog tillsammans med Bidens första hustru Neilia i en bilolycka 1972. Hunter och hans äldre bror Beau överlevde kraschen med skallskador. Men Beau, arvtagaren till Joe Bidens politiska imperium, dog i sviterna av en aggressiv hjärntumör i maj 2015. På begravningen sade den dåvarande presidenten Barack Obama om Beau:

– Han handlade aldrig med sitt namn.

Det är alltså mer än man kan säga om lillebrodern.

Hunter Biden med fadern Joe Biden och dåvarande presidenten Barack Obama vid en basketmatch 2010. Foto: REX

Hunters beroendeförhållande till pappan etablerades tidigt.

I mitten av 1990-talet, när Joe Biden kandiderade för att bli återvald som senator, landade Hunter tjänsten som biträdande kampanjchef. Han var då 26 år gammal och just utexaminerad från universitetet. Samtidigt anställdes Hunter på en bank i Delaware som skänkt stora summor till Joe Bidens kampanj.

När Hunter tröttnade på bankvärlden sökte han sig till Washington. En kontakt ringde den dåvarande presidenten Bill Clintons handelsminister William Daley, som arbetat för Joe Bidens misslyckade presidentkampanj 1987, och fiskade efter ett jobb för senatorns son. Hunter blev politiskt sakkunnig med inriktning mot den blomstrande dot.com-industrin.

I huvudstaden började Hunter Biden dricka allt mer. 2003 lade han första gången in sig på ett behandlingshem i Karibien. Sedan dess har han åkt in och ut från olika institutioner. Men ständigt givits nya chanser.

2013 antogs Hunter som reservofficer i marinen. Pappan, då vicepresident, arrangerade en liten ceremoni för honom i Vita huset. Men efter mindre än ett års tjänstgöring testade han positivt i militärens obligatoriska drogtest och fick sparken.

Efter den förödmjukelsen gick Hunter ner sig, skiljde sig från sin hustru, inledde en sexuell relation med änkan till sin avlidna bror och började umgås med socialt utslagna personer i centrala Washington.

Under en period lät han en hemlös kvinna som brukade köpa cigaretter åt honom flytta in i hans lägenhet. Hunter kallade kvinnan för ”Cykeln” eftersom hon brukade rulla omkring sina tillhörigheter på en cykel. Det var sådana vänner som oroade säkerhetsvakterna på House of Sweden.

Donald Trump och hans advokat Rudy Giuliani har satsat hårt på att attackera Hunter Biden för att misskreditera Joe Biden i presidentvalet. Foto: Evan Vucci

Under valrörelsen försökte Trump slå mynt av svågerpolitiken i familjen Biden. Först attackerade Trump Hunter för en lukrativ styrelseplats han givits i ett ukrainskt gasbolag på tvivelaktiga meriter.

Närmare valdagen lät presidentens advokat Rudy Giuliani och tidigare chefsstrateg Steve Bannon sprida innehållet i en hårddisk som de hävdade tillhört Hunter Biden. ”Hårddisken från helvetet”, som de kallade den, var full av fotografier och andra dokument från Hunters liv som missbrukare.

Förhoppningen var förstås att demokratiska väljare skulle förfäras. När DN besökte Steve Bannon kvällen före valdagen i höstas räknade han med att en miljon konservativa katoliker i vågmästarstaten Pennsylvania i sista sekund skulle vända Joe Biden ryggen.

Så blev det inte. Joe Biden vann valet. Men Hunter Biden kan fortfarande vålla pappan politiska problem i Vita huset.

FBI och federala åklagare i Delaware utreder Hunter Biden för misstänkta skattebrott som gäller inkomster från affärer i Kina. En fällande dom skulle vara mumma för Republikanerna.

