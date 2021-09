Skärpt terrorlag utlovas inom kort i Nya Zeeland

Den 32-årige mannen, som uttryckt extremistiska åsikter och sympatier med terrorrörelsen IS, satt i fängelse fram till i juli i år och övervakades efter frisläppandet dygnet runt.

I 53 dagar hade 30 poliser deltagit i en insats för att följa honom hack i häl, skriver The New Zealand Herald. Ändå hann han ta en kniv från en hylla i en mattaffär och attackera sju personer innan han sköts ihjäl av polis.

Sedan tidigare förbereds skärpt lagstiftning om terroristbrott, där även planering och förberedelse till terroristbrott ska kriminaliseras.

– Så fort parlamentet drar i gång arbetet kommer vi att färdigställa det jobbet, vilket betyder att vi ska få igenom lagen så snabbt som möjligt, senast till i slutet av den här månaden, säger Ardern på en presskonferens, enligt Reuters.

Hon tillägger att det inte är säkert att de kommande lagändringarna skulle ha gett resultat i det här fallet.

– Det här handlade om en person med stark övertygelse som använde ett besök i en mataffär för att utföra en attack. Det är otroligt speciella omständigheter.

Polis på parkeringsplatsen utanför mataffären där attacken skedde på fredagen. Foto: Diego Opatowski/AFP

Mannen kom till Nya Zeeland från Sri Lanka 2011 på studentvisum och var då inte känd av polisen för extremistiska värderingar. Från 2016 hamnade han på polisens radar efter att på Facebook ha uttryckt stöd för militanta attacker och våldsam extremism.

Han har dömts och suttit i fängelse för att ha innehaft stora knivar och för att ha publicerat material på nätet med terroristrelaterat våldsamt innehåll. Åklagarna ska 2018 ha försökt få honom dömd för att ha förberett en attack, men domstolen hänvisade då till att detta inte omfattades av lagen, skriver The New Zealand Herald. Detta kryphål har fått mycket kritik i Nya Zeeland, och är tänkt att täppas igen i och med lagändringarna.

Ardern fick personligen information från rättsväsendet om mannen när han släpptes ur fängelset i juli och ytterligare en gång sent i augusti.

– De har haft koll på den här killen i fem år. Så de har jobbat med det ärendet under lång tid. Och det är ett ärende som sannolikt försvårades av att lagstiftningen ligger efter, säger terrorexperten och forskaren Greg Barton till australiska ABC News.

Både polisen och premiärministern sade på fredagen att mannen sköts ihjäl inom 60 sekunder från det att attacken inleddes. Enligt The New Zealand Herald kan attacken dock ha varat i upp till två och en halv minut innan mannen sköts ihjäl, eftersom polisen ingrep inom en minut från det att skrik hördes i butiken. Poliserna stod vid ingången och övervakade honom eftersom de inte ville dra uppmärksamheten till sig. Färre än vanligt rör sig just nu ute på gator och i affärer i Nya Zeeland under de hårda restriktioner som råder på grund av ett pågående coronautbrott.

Flera butikskedjor meddelade på lördagen att alla knivar och saxar tas bort från hyllorna ute i affärerna, skriver Reuters.

Tillståndet är kritiskt för tre av de skadade och totalt fem personer vårdas fortsatt på sjukhus.

