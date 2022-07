Skärpta klimatkrav väcker våldsamma protester i Nederländerna

Bilder från flera nyhetsbyråer visar traktorer som står uppradade på torget De dam i Amsterdam, på flygplatsen i Groningen och utanför en lagerlokal ett par mil från Utrecht.

Böndernas protester mot regeringens skärpta klimatkrav har spridit sig över landet under veckorna som gått. Under onsdagen greps en tonårig pojke och två män, misstänkta för mordförsök. Demonstranterna, som blockerat en motorväg, anklagades för att ha kört rakt mot polisen. I samband med händelsen sköt polisen mot den traktor som tonåringen körde, vilket väckt skarp kritik. Pojken och de två männen släpptes ur häktet senare under dagen.

Under torsdagen häktades ytterligare 19 demonstranter som blockerat vägen till en lagerlokal i närheten av Rotterdam. Enligt den nederländska tidningen Algemeen Dagblad var nio av de häktade minderåriga.

Demonstranter blockerar en lagerlokal för livsmedel, ett par mil från den nederländska staden Utrecht, i början av veckan. Foto: Hollandse Hoogte/TT

Bakgrunden till protesterna är att den nederländska regeringen planerar att halvera landets utsläpp av kväveoxider fram till 2030. För att klara det måste djuruppfödningen i landet minska kraftigt. Vissa bönder, som bedriver odling och djuruppfödning i områden som klassats som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden, kommer att behöva lägga ner sin verksamhet, enligt regeringen.

– Alla bönder kommer inte att kunna fortsätta, säger Christianne van der Wal, minister med ansvar för naturfrågor, enligt nyhetssajten Dutchnews.

Bönder som måste ge upp sin verksamhet kommer att kompenseras ekonomiskt. Enligt regeringen kan omkring 30 procent av landets boskapsuppfödare att behöva hitta en annan sysselsättning.

Lantbruk och boskapsuppfödning står för 41 procent av utsläppen av kväveoxid i de områden som EU klassat som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. 2019 slog högsta domstolen i Nederländerna fast att regeringen inte gjort tillräckligt för att minska landets klimatpåverkan. Domen har tvingat landets ledande politiker att presentera nya åtgärder för att minska utsläppen.

