Skärpta krav på munskydd och handskar i Moskva

Under de senaste dagarna har 10.407 personer insjuknat i Covid-19 i Ryssland enligt de officiella siffrorna. Antalet nya konstaterade fall har ökat fyra dagar i rad i Moskva. Bara i huvudstaden insjuknade över 4.000 personer under det senaste dygnet. Också sjukhusinläggningarna ökar i huvudstaden. 1.539 personer har nyligen lagts in på sjukhus med konstaterad covidinfektion.

Situationen har fått ledningen i Moskva att vidta åtgärder. Nu skärps kraven på både munskydds- och handskanvändning på offentliga platser. I kollektivtrafiken, i shoppinggallerior, på kaféer och nattklubbar, bara för att nämna några.

Personer som inte hörsammar kraven riskerar böter på mellan 4 och 5.000 rubel, ungefär 570 kronor. Stadsledningen planerar också att öka kontrollen av olika verksamheter som inte följer smittskyddsråden.

Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin konstaterar att Moskva drabbats av ett nytt utbrott och att situationen är svår. Under de kommande dagarna ska flera nya sjukhus öppna i staden, enligt Meduza. I dagsläget vårdas cirka 10.000 covidsjuka på sjukhusen i huvudstaden.

– Däremot tänker vi inte sätta in några lockdowns, säger borgmästare Sergej Sobjanin.

Läs mer:

Källor: Fortsatt strikt karantän för alla som träffar Putin