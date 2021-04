Skärpta restriktioner i Europa under påsken

Norge

Förra veckan meddelade Norge att man förbjuder all alkoholservering över påskhelgen. Restriktionerna trädde i kraft natten mot den 25 mars och gäller fram till den 12 april.

Inomhusidrott får inte utövas annat än på proffsnivå, nöjesparker håller stängt och resenärer från utlandet måste sitta i karantän på hotell i tio dagar. Max 20 personer får samlas vid inomhusarrangemang och utomhus är gränsen 50 personer. Dessutom har det på flera håll införts lokala begränsningar om hur många besökare som innehavare av fritidshus får ta emot.

Tyskland

Resor in i och ut ur Tyskland är tillåtna, men resenärer måste visa upp ett negativt covidtest innan de går ombord på ett flyg in i landet, uppger The Guardian.

Myndigheterna avråder från semesterresor inom landet. Hotell och campingplatser får bara ta emot personer som genomför ”nödvändiga” resor.

”Påskäggsjakt” tillsammans med mor- och farföräldrar är tillåtet, men bara mindre grupper får bo hos dem över helgen. Inomhus får max fem personer över 14 år – och från två separata hushåll – träffas.

Människor samlas i Hyde Park i London. Foto: Tolga Akmen/AFP

Storbritannien

Polisen uppmanar människor att undvika stora folksamlingar, uppger The Guardian.

Människor i England bör inte träffa personer från andra hushåll inomhus, även om de är vaccinerade. Utomhus får grupper på upp till sex personer, eller två hushåll, träffas. Även i Skottland, Wales och Nordirland får människor mötas i mindre grupper.

– Även om dina vänner eller familjemedlemmar kan vara vaccinerade skyddar vaccinen inte till hundra procent, därför måste vi vara försiktiga, säger premiärminister Boris Johnson enligt BBC.

Italien

Under påsken gäller förbud mot resor utanför ens egen hemstad eller region. Man måste dock inte stanna i det egna hemmet utan kan gå ut och promenera eller motionera i närheten av bostaden. Samtidigt tillåts max två personer besöka ett annat hushåll i hemstaden i högst en dag. Om man har en andra bostad får man resa dit, förutom i vissa regioner.

Italienarna får fortfarande resa utomlands, vilket har orsakat ilska efter flygplatsbilder på människor som försöker lämna landet under ledigheten.

Sedan förra veckan måste alla som anländer från ett EU-land före den 6 april sitta i karantän i fem dagar och ta ett covidtest i slutet av karantänen. Liknande åtgärder var redan på plats för länder utanför EU.

En man promenerar i Aten, med Akropolis i bakgrunden. Foto: Louisa Gouliamaki/AFP

Grekland

Mindre detaljhandelsbutiker öppnar igen på måndag, men kunderna måste beställa tid och begränsa inköpstiden till max tre timmar.

Restauranger och barer är stängda. Däremot har man lättat på reserestriktionerna och från och med lördag tillåts människor köra utanför sin hemkommun för att motionera eller få frisk luft.

Samtidigt har de första turisterna börjat flyga in i landet. Förra helgen anlände tyskar som vaccinerats eller hade ett negativt pcr-test till Kreta. Eftersom hotell håller stängt bor de flesta på pensionat eller hyr boende. Nyanlända måste isolera sig i en vecka och anpassa sig efter den strikta nedstängningen.

Portugal

Människor som reser in i Portugal från länder med ett smittotal på över 500 fall per 100.000 invånare de senaste 14 dagarna måste sitta i karantän i två veckor. Resan måste också bedömas som nödvändig. Karantänsreglerna omfattar även personer vars resa startade i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien.

Alla personer som reser in i landet måste uppvisa ett negativt pcr-test, taget inom 72 timmar. Flighter till och från Storbritannien och Portugal är förbjudna, förutom för personer som reser till hemlandet.

Poliser patrullerar till häst i Bryssel. Foto: Olivier Matthys/AP

Belgien

I Belgien har restriktionerna skärpts för att bekämpa de stigande smittotalen och den 26 mars stängde regeringen skolor.

Det råder förbud mot icke nödvändiga resor in och ut ur landet, däremot är sådana resor tillåtna inom landet. Det innebär att man kan resa bort från hemmet i några dagar. Restauranger och barer är stängda, men hotell och campingplatser är öppna.

Människor uppmanas dock att undvika semesterorter som Ostend och Knokke efter kaotiska scener på en tågstation i Bryssel, där människor väntade på att resa ut till kusten.

Frankrike

Klockan 19 på lördagen träder nya restriktioner i kraft i Frankrike, som begränsar resor över tio kilometer från hemmet. Den som anser sig ha ett giltigt skäl för att bryta mot reglerna måste lämna in ett intyg. Restriktionerna har redan trätt i kraft i Paris samt i en del andra områden. Dessutom har hela landet infört utegångsförbud mellan klockan 19 på kvällen och 06 på morgonen.

Samtidigt har president Macron överraskande sagt att man kommer att visa förståelse för personer som vill resa mer än tio kilometer under påskhelgen.

Fransmännen uppmanas att inte träffa sina familjer under påsk eller att göra utlandsresor.

Stranden Sa Conca i spanska Girona. Foto: Josep Lago/AFP

Spanien

I Spanien råder undantagstillstånd med utegångsförbud nattetid. Resor mellan regioner är inte tillåtna, förutom i nödfall. Det här upprör vissa personer, särskilt med tanke på att utländska besökare från andra europeiska länder tillåts resa in i landet om de kan visa upp ett negativt pcr-test taget högst 72 timmar före inresan.

Resor mellan Baleariska öarna, där Mallorca och Menorca ingår, är tillåtna men barer och restauranger måste stänga klockan 17 samtidigt som max fyra personer får besöka ställena tillsammans.

