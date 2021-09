Skenande smittspridning efter skolstarten i USA

Sedan skolstarten har smittspridningen bland barn och unga ökat med över 750 000 nya fall mellan den 5 augusti och 2 september, varav omkring 252 000 bara den senaste veckan, enligt organisationen American Academy of Pediatrics (AAP).

Nu utgör barnen mer än 26 procent av alla nya covidfall i USA.

– Det vi ser nu är extremt oroande, säger Edith Bracho-Sanchez, professor i barnhälsovård vid Columbia University Irving Medical Center, till CCN.

På tisdagen vårdades totalt 2 396 barn för covid-19 på sjukhus runt om i landet, vilket är det högsta antalet hittills, enligt USA:s hälsomyndighet – U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

Det totala antalet sjukhusinläggningar bland barn är nu över 55 000, och omkring hälften har enligt CDC inte haft några underliggande sjukdomar.

Susannah Hills, barnläkare vid Columbia University Medical Center säger till CNN att även friska barn kan drabbas hårt.

– Tidigare har majoriteten av barn som drabbats haft andra sjukdomar eller komplikationer. Med deltavarianten ser vi hur barn, som inte tidigare haft någon sjukdomsbild, hamnar på sjukhus.

Dödsfallen är dock fortsatt relativt få, hittills har 520 barn har avlidit efter att ha smittats med covid-19.

Som DN tidigare har rapporterat har smittspridningen i USA pekat brant uppåt sedan slutet av juni då 12 000 nya personer per dygn rapporterades smittade. Antalet nya som smittas – och antalet som dör är bland de högsta i världen, konstaterar The Guardigan.

I kväll väntas presidenten presentera en ny handlingsplan för att bromsa smittspridningen. Strategin omfattar sex områden, bland annat handlar det om att öka vaccineringsgrad, covidtestning och munskyddsanvändning, rapporterar TT.

Flera amerikanska medier erfarar att kommer Biden att införa ett strikt krav på vaccinering bland statligt anställda och personal hos företag som ingår i avtal med statliga myndigheter. Tester kommer inte att erbjudas som alternativ.

– Vi vet att ökad vaccinering kommer att stoppa pandemins spridning, kommer att få pandemin under kontroll, kommer att få människor tillbaka till sina normala liv, sade Vita husets pressekreterare Jen Psaki på onsdagen.

USA:s folkhälsomyndighet, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), meddelade på onsdagen att omkring 208 miljoner amerikaner, cirka 63 procent av befolkningen från 12 år, har fått minst en dos vaccin mot covid-19.

En dryg majoritet, omkring 53 procent av befolkningen, är fullvaccinerade men skillnaden mellan delstaterna är stor. I hårt drabbade Mississippi i söder saknar omkring 60 procent fullgott skydd medan Massachusetts i norr når 66 procent fullvaccinerade, enligt dag- och veckorapporter från delstaterna.

I den yngsta åldersgruppen – personer mellan 12 och 17 år, vilka enbart rekommenderas Pfizer-Biontech vaccin – är vaccinationsgraden något lägre, i snitt har omkring 54 procent fått en dos, uppger CDC.

Moderna och Pfizer-Biontech presenterade i mars de första vaccinen för barn under 12 år. Kliniska prövningar pågår och resultat väntas i höst, enligt FDA, som senare kan komma att godkänna vaccinen.

I Sverige finns inget beslut om vaccinering av barn under 16 år, ett sådant väntas ”inom kort”, enligt Folkhälsomyndigheten.

