Skogsbranden ”Dixie” näst störst i Kalifornien någonsin

Tidigare i veckan slukades stora delar av samhället Greenville och under helgen har fyra brandmän skadats i släckningsarbetet. Under söndagen rapporterar The Washington Post att skogsbranden täcker ett område på 1.873 kvadratkilometer och att ”Dixie” därmed är den näst största skogsbranden som härjat i Kalifornien någonsin.

Flera samhällen är fortfarande hotade av brandens framfart och omkring 14.000 byggnader ligger i farozonen. Omkring 15.000 människor boende i ett område öster om Lake Almanor har evakuerats.

Lokala Myndigheter varnar för att fler bränder kan blossa upp i Kalifornien på grund av de rådande väderförhållandena.

”Växtligheten är extremt torr och lättantändlig. Varje liten gnista kan starta en brand som kan ta fart”, Edwin Zuniga, talesperson för den lokala branskåren till Los Angeles Times.

