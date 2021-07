Paret kämpar mot klockan för att rädda sina djur undan elden

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Cassandra Odom hade bestämt sig. Om de såg elden komma över floden utanför deras egendom skulle de evakuera. På onsdagskvällen, timmar efter att skogsbranden antändes vid motorvägen nära Shasta Lake i norra Kalifornien, såg hon för första gången lågorna över bergstopparna nära deras hem.

Hon och hennes partner Dereck Lockhart driver ett djurhärbärge i den populära nationalparken sedan ett år tillbaka - där de tar hand om 60 djur som räddats från slakt eller vanvård.

När Cassandra Odom såg lågorna lastade hon in de mindre djuren i transportburar och satte sig med dem i bilen. Där vakade hon till sent på natten, när elden såg ut att ha lugnat sig och de kunde gå tillbaka in. Sedan dess har de sovit i skift och försökt klura ut vad de ska göra med de 60 djuren.

Bild 1 av 3 Cassandra Odom med en av korna. 60 räddade djur bor på härbärget de startade för ett år sedan. Foto: Evelyn Jones Bild 2 av 3 Brand sedd från gården. Foto: Noahs ark animal haven and rescue Bild 3 av 3 Cassandra Odom och Dereck Lockhart evakuerar djuren från sitt djurhärbärge i norra Kalifornien. Foto: Evelyn Jones Bildspel

Många är gamla, har svårt att gå eller är traumatiserade efter att ha räddats från dåliga förhållanden. Och paret har inte tillräckligt med djurtransporter för att få med sig alla djur.

– De förtjänar att leva. De förtjänar inte det här, säger Cassandra Odom på telefon till DN. På lördagskvällen är elden fortfarande farligt nära.

Några timmar senare skickar hon ett sms. ”Vi evakuerar djur nu.”

På lördagskvällen satt Megan Geyer och hennes man Luke i vardagsrummet. De såg på Facebook hur Cassandra Odom berättade om elden som närmade sig. De bestämde sig för att ställa upp, tog sin egen trailer och körde upp i bergen mot elden.

– Först såg man rök när man närmade sig. Men jag blev väldigt förvånad när man körde på motorvägen och körde rätt in i lågorna. Det var galet, säger Megan Geyer.

Megan och Luke Geyer tillsammans med hunden Bella. Foto: Evelyn Jones

Medan de försökte lasta in djuren i bilen såg hon lågorna närma sig. Luke Geyer är brandman och har arbetat vid flera skogsbränder. Han säger att han inte var orolig. Han vet hur bränder fungerar.

– Jag vet vad jag letar efter. Och på kvällarna när det blir svalare brukar elden dö ut. Så jag visste att vi hade lite tid, och kunde försäkra dem om det, säger han.

Branden som härjar i området kallas Salt Fire. Den är en av tre bränder i närheten, och har redan slukat 24 byggnader – varav majoriteten är bostadshus.

Brandmän från hela Kalifornien kämpar mot värmen och vindarna för att försöka hålla tillbaka branden och vattenbombningsflygplan går i skytteltrafik över den närliggande sjön. Röken gör bergstopparna osynliga flera kilometer bort. Många människor har evakuerats.

Luke Geyer och tre av de evakuerade korna som tillfälligt får beta på marken kring hans hus. Foto: Evelyn Jones

Efter paret Geyers räddningsaktion betar tre kossor, två lamor, en alpacka och en ponny tillsammans med parets egna getter på de uttorkade markerna runt huset. Luke Geyer säger att han försöker hålla marken blöt med hjälp av sprinklersystem. Både för att djuren ska kunna beta - och för att minska risken för att framtida bränder ska sprida sig.

I augusti 2018 drabbades området runt Redding av en stor skogsbrand. Över tusen bostäder förstördes i branden, som startade efter att en bil fått punktering och en gnista antände växtligheten bredvid motorvägen. Nio personer dog - flera av dem brandmän, några för att de inte kunde evakuera sina hus.

Karlene Stoker är volontär på Shastas härbärge för vilt. När branden spred sig i området 2018 höll hon sig beredd. Himlen var svart. Hon packade allt hon behövde i en transportvagn och kopplade den till bilen, så att hon snabbt skulle kunna lämna huset. Huset klarade sig den gången. Men Karlene säger att alla i området känner någon som blivit av med allt på grund av en brand.

– Vi har alla ptsd när det kommer till bränder, säger hon.

Karlene Stoker, volontär på Shastas härbärge för vilt. Foto: Evelyn Jones

Även om skogsbränder är vanliga i området, så har de under de senaste åren kommit tidigare och tidigare.

– Jag tror tyvärr att det bara kommer bli värre och värre. Jag tror att många människor är överens om att klimatförändringarna är här, till och med tidigare än vad forskarna trodde. Vårt normalväder kommer bli kortare, och det ovanliga vädret kommer bara att bli vanligare.

Under de senaste veckorna har den nordamerikanska västkusten drabbats av en extrem hetta. I norra Kalifornien hade amerikanska Röda Korset klassat extremhettan som en katastrofsituation och skickat volontärer från hela landet för att öppna ett ”cooling center” i en gymnastiksal i Shasta Lake.

Så kom bränderna. När evakueringarna blev ett faktum gjorde volontärerna om utrymmet till sovsal. Tältsängar står redo med filtar utlagda. Fläktarna i taket är i full gång för att göra luften dräglig.

Bild 1 av 2 Mary Nichols, samordnare för evakueringslokalen i Shasta Lake. Foto: Evelyn Jones Bild 2 av 2 Röda korsets evakueringscenter. Foto: Evelyn Jones Bildspel

Mary Nichols är samordnare för evakueringslokalen. Hon sitter utanför i den över 40-gradiga värmen och stjäl en cigarettpaus. Salt Fire är hennes första brand. I Tennessee där hon bor är det oftast tornador som slår till.

– Då kommer människor till oss när tornadon slagit till och vet direkt om de kan åka hem eller inte. Här kommer många människor som inte vet om deras hus kommer stå kvar.

Det är ganska tomt i lokalen. Mary Nichols tror att det beror på att de inte tar emot djur. Många av dem som bor i bergen behöver någonstans att ta med sig sina sällskapsdjur.

– Folk sover på parkeringen, med sina hundar och katter. Och det är väldigt varmt där, så vi försöker erbjuda vatten och kyla även till dem.

På söndagseftermiddagen parkerar en pickup med bakdörren mot en öppen grind till hagen där de evakuerade djuren betar på familjen Geyers gård. Cassandra och Dereck hoppar ut och öppnar bakdörren. Ett tiotal getter tittar ut.

– Kom igen, det är inte farligt.

Cassandra Odom ser samlad men orolig ut när hon berättar för Megan Geyer om medicinen till en av getterna, som är halt efter en hundattack. Hennes partner Dereck vilar sig, halvliggande på en av korna. Sedan lördagskvällen har de fått hjälp av boende i närheten att evakuera majoriteten av gårdens djur. Getterna är några av de sista att lämna gården.

Getterna är några av de sista djuren som Cassandra Odom och Dereck Lockhart evakuerar från sin gård med hjälp av paret Geyer. Foto: Evelyn Jones

Samtidigt har vinden vänt - och elden hotar återigen deras hem och de djur som är kvar.

– Det ser dåligt ut. Det är jätterökigt däruppe. Allt brinner och vinden blåser rätt mot oss. Inom de närmaste timmarna kommer en evakueringsorder utfärdas.

Det blir ett kort stopp för paret. Innan de själva kan lämna huset måste de tillbaka, och lasta in hundarna, fåglarna och emun.

– Sen väntar vi. Tills vi inte kan vänta längre.

Cassandra Odom säger att hon inte vet vart de ska ta vägen om de måste lämna sitt hem.

– Men jag är egentligen inte så orolig för oss, mest för djuren. Ett hus kan man alltid bygga upp igen – på sikt. Så fort vi fått ut djuren kan vi klura ut vad vi ska göra. Så vi får se.

