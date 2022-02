Skolgynekologens offer får 11 miljoner var

”Vi hoppas att denna uppgörelse är ett steg mot ett läkande och ett avslut för de inblandade”, heter det i ett uttalande från universitetet.

Gynekologen arbetade vid universitetet i Los Angeles i Kalifornien i 35 år. I hundratals stämningar påstås att UCLA medvetet tystade ner de sexuella övergreppen och att man lät gynekologen vara kvar och fortsätta träffa patienter trots anklagelserna. Universitetet går nu med på att betala ut 1,2 miljoner dollar (11 miljoner kronor) till varje offer – sammanlagt ungefär en kvarts miljard dollar till 203 kvinnor.

Separat pågår också brottsutredningar mot gynekologen gällande 21 fall av sexuella övergrepp mot sju kvinnor.

Foto: Allen J. Schaben

Två av de kvinnorna som anklagat gynekologen framträdde på en pressträff efter beskedet. En av dem berättade att hon anmälde händelsen, som inträffade för över 20 år sedan, till UCLA och till myndigheterna men att ”ingen lyssnade”.

– Det fanns ingen annan att vända sig till, säger hon.

Den andra kvinnan säger att hon trakasserades av gynekologen för åtta år sedan – när hon precis genomgått en jobbig behandling för en sällsynt bröstcancer.

– Jag kunde inte föreställa mig att någon skulle kunna utnyttja mig på ett så avskyvärt sätt under den tiden. Det var så traumatiskt att jag gick därifrån i tårar, säger hon.

Universitet började utreda gynekologen 2017 och året efter gick han i pension sedan hans kontrakt inte förnyats. Förra året gjorde UCLA en liknande uppgörelse på 73 miljoner dollar efter hundratals anklagelser mot honom. Han nekar till anklagelserna och till att han ska ha gjort något fel.

Målsägandebiträdet John C Manly, som företräder en av kvinnorna, kallar gynekologen ett sofistikerat rovdjur som begick övergreppen under skenet att det var vanliga undersökningar. Många av de som anklagat honom för övergrepp var just cancerpatienter, enligt Manly.

– Förövare är utåt inte ”dreglande demoner” som medier ofta framställer dem som. De är trevliga människor, de är sällskapliga, de är artiga, de har gott rykte, det är vad de här kvinnorna ställts inför, säger han.

Liknande uppgörelser har ingåtts vid andra universitet i USA. Den kanske mest uppmärksammade handlar om Larry Nassar, universitetsläkare som även var kopplad till USA:s OS-gymnaster. Michigan State University nådde en uppgörelse på sammanlagt en halv miljard dollar med 300 personer som utsatts av Nassar.

Förra året gjordes en överenskommelse om utbetalningar på 490 miljoner dollar sedan en läkare vid University of Michigan ska ha utsatt flera hundra studenter och idrottare för övergrepp.

USC, liksom UCLA ett av Kaliforniens dominerande universitet, meddelade i mars i fjol att man hade ingått tre förlikningar med hundratals kvinnliga studenter som utsatts för sexuella övergrepp av en gynekolog vid lärosätet. Omfattande sammanlagt över en miljard dollar kan det fallet vara det största hittills, i pengar räknat.