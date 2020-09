Skolstart utan kramar i Kapstaden

På en skolkonsert samlades 363 vuxna och 655 barn i aulan. Hur många stolar behövdes totalt?

Vad som är tänkt som ett praktiskt exempel på addition slutar i ett skratt för klass 6B på Capricorn-skolan i södra Kapstaden. För det lär dröja innan skolans aula kan fyllas av 1.018 stolar för föräldrar och barn.

– Det går ju inte under covid, säger läraren Adelle Müller och barnen fnissar bakom sina masker.

Det är första lektionen efter det påtvingade skollovet. Barnen är tillbaka i klassrummet – åtminstone åtta av dem. Helklass har blivit halvklass och av halvklassen är det bara hälften som dyker upp.

Imakhe Gqokoma, till vänster, gör matteövningar bakom klasskompisen Angel Enoch. Foto: Erik Esbjörnsson

En stund tidigare har barnen tagit farväl av föräldrar och andra vårdnadshavare och köat till feberkontrollen. Träplankor har lagts ut på marken för att markera två meters avstånd. Sedan har de fått känna en rysning i kroppen som de är vana vid, när den kalla spriten som sprejats på händerna dunstar i vårblåsten.

– Flera gånger om dagen måste vi sprejas med handsprit. Det känns så kallt, säger 12-åriga Imakhe Gqokoma.

Klassläraren Adelle Müller börjar lektionen med enkla matteövningar som exemplet med skolaulan, innan de närvarande åtta eleverna hjälps åt med sexans multiplikationstabell, som går trögt.

– Har ni glömt allt? frågar Müller.

Skolbarnen på Capricorn-skolan i södra Kapstaden köar till feberkontrollen. Träplankor har lagts ut på marken för att markera två meters avstånd. Foto: Erik Esbjörnsson

Inte allt, men mycket. Det senaste halvåret har inte varit optimalt för inlärning.

Det var den 18 mars som samtliga skolor i Sydafrika stängdes som en första åtgärd i bekämpningen av det nya coronaviruset. Sjukdomen hade först bara drabbat människor i Asien och Europa och sågs som en fjärran företeelse men på bara ett par veckor kom smittan över sydafrikanernas tröskel.

– Jag blev ju skrämd. Jag har högt blodtryck, som ju är en bidragande orsak när det går illa. Som lärare tänkte jag att barnen skulle ta med sig viruset till skolan utan att vi visste om att de var smittade, säger hon och pausar en sekund.

Raspandet från barnens blyertspennor och vinden som pressar sig in i fönstergliporna är de enda ljud som hörs i klassrummet.

– Och så har jag en dotter som är diabetiker.

Handsprit, avstånd och masker är en del av den nya vardagen för skolbarnen. Foto: Erik Esbjörnsson

I slutet av mars införde Sydafrika en av världens striktaste så kallade ”lockdowns”. Den blev en nådastöt mot en redan krisande ekonomi. Arbetslösheten skenade och många av de föräldrar som inte redan var arbetslösa i det fattiga området Vrygrond, där Capricorn-skolan ligger, förlorade sina jobb. En av dem var Imakhe Gqokomas pappa.

– Han jobbar i en butik som fick stänga och han har varit hemma i månader. Tack och lov har han nyss fått återvända igen, säger hon.

Sydafrikas lockdown infördes samtidigt med Europas restriktioner. Men smittspridningen hade ännu inte tagit fart i Sydafrika, dröjde det till juni innan antalet fall sköt i höjden. Och då öppnades skolorna. Snart kom protester från lärarfacket och oroliga föräldrar som krävde att skolorna på nytt skulle stänga, vilket också skedde i slutet av juli.

Riccardo Williams, Waygen Diedrich, Imakhe Gqokoma, Derick Sebutimbiri, Yolanda Mfino och Angel Enoch. Foto: Erik Esbjörnsson

För barnen på Capricorn-skolan har det varit en tid av ständiga förändringar i vardagen. I två månader satt de hemma, sedan var de välkomna tillbaka till skolan under en dryg månads tid, innan de tvingades hem igen under ett tidigarelagt lov för att sedan på nytt välkomnas tillbaka till skolan.

Läraren Adelle Müller har försökt kommunicera med föräldrarna under tiden, via grupper på meddelandetjänsten Whatsapp, oumbärlig men med ett problem: den skickar meddelanden via internet, vilket kräver mobildata.

– Våra föräldrar har inte råd att köpa mobildata så att vi kan följa med i undervisningen så de har tvingats att spara ihop pengar till detta, säger 11-årige Waygen Diedrich.

Foto: Erik Esbjörnsson

Föräldrarna har fått komma till skolans grindar för att hämta instuderingshäften som kopierats upp på ett internetcafé tvärs över gatan, där ägaren ställt upp med gratis material.

Men många föräldrar har inte gått att nå. Och när budskapet kommit fram har det ändå varit svårt att följa läroplanen.

– Det har varit jobbigt att stiga upp på morgonen, säger tolvåriga Angel Enoch som drömmer om att bli modedesigner. Och svårt att komma igång och studera. Jag haft yngre bröder och systrar som sprungit omkring och som hela tiden vill leka.

Hur mycket tid har du kunnat lägga på skolarbetet varje dag, i snitt?

– Jag skulle säga maximalt tre timmar, men oftast bara två timmar per dag, säger hon.

Vad har ni gjort resten av dagarna?

– Tittat på tv och ätit. Våra uniformer passar inte längre, de har blivit för små. En del har fått alldeles för mycket socker hemma under tiden.

Waygen Diedrich leker med en gummiboll på skolgården. Foto: Erik Esbjörnsson

Eleverna i klass 6B medger att de först tyckte det var en lättnad att skolan skulle stänga – men bara någon vecka började de sakna skolan och kompisarna. Nu, fem månader senare, råder en uppsluppen stämning under rasten när kompisar på nytt får träffas – i mindre grupper.

Angel Enoch pratar med ett par kompisar från en parallellklass under tiorasten, medan Waygen Diedrich och hans vänner sparkar en liten gummiboll som under ett par dramatiska sekunder är på väg att rulla ner genom gallret till en dagvattenbrunn.

Det har talats om att skjuta upp hela läsåret och låta eleverna gå om en klass, vilket skulle innebära att alla verkligen kan komma ikapp med den förlorade undervisningen. Men det är ett förslag som är stört omöjligt att genomföra.

För det står nya barn på kö, som aldrig fått någon skolgång och vars inlärning måste komma igång. Och det finns inte plats för alla – i synnerhet inte när avstånd ska hållas och halvklass ska användas för så många lektioner som möjligt.

Foto: Erik Esbjörnsson

– Vi får försöka se till att de lär sig det absolut nödvändigaste, vad de måste ha med sig för att kunna lära sig mer senare, säger rektorn Saddieka Hassen med en suck.

Skolans aula, där föräldrar och barn förr kunde samlas för skolkonserter, kan användas för att lätta platsbristen. Den får inte hyras ut till fester och möten som tidigare, vilket skapat ekonomiska problem för skolan och nu trollar Hassen för att få ekonomin att gå ihop.

Det finns positiva erfarenheter av skolstängningen som borde bli permanenta inslag i den framtida undervisningen. Disciplinen har skärpts markant och halvklasserna ger arbetsro.

Och på gatan utanför, där den sociala misären är utbredd, fick eleverna uppleva de positiva effekterna av ett alkoholförbud som infördes under ”lockdown”.

– Den smala kvinnan på vår gata började se starkare ut och var mer närvarande med sin familj. Och andra började också bry sig om varandra på ett annat sätt, säger 11-åriga Waygen Diedrich.

– Men i samma stund som de tillät försäljningen igen så försvann de tillbaka till sin värld.

Den 18 mars stängde samtliga skolor i Sydafrika som en första åtgärd i bekämpningen av det nya coronaviruset. Nu är barnen tillbaka i klassrummet i Kapstaden och de värdesätter sin utbildning mer än någonsin. Foto: Erik Esbjörnsson