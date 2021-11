Skövlingen av Amazonas den högsta på 15 år

Enligt det brasilianska rymdforskningsinstitutet INPE, som övervakar Amazonas med satelliter, har skövlingstakten de senaste tolv månaderna ökat med 22 procent. På ett år har en yta på 13 235 kvadratkilometer avverkats. Det är en yta nästan lika stor som Skåne och Blekinge. Brasiliens miljöminister Joaquim Leite menar att de nya uppgifterna är en ”utmaning för regeringen”, men hävdar samtidigt att regeringen de senaste månaderna trappat upp arbetet med att kontrollera den illegala avverkningen.

– Statistiken återspeglar inte regeringens resultat under de senaste månaderna, sa han under en presskonferens i torsdags.

Brasiliansk skogsavverkning på höga nivåer i år (Antal kvadratkilometer skog) Källa: Prodes 2021

Under klimatmötet i Glasgow försökte president Bolsonaros regering framställa Brasilien som ett land som tar sitt ansvar i arbetet med att minska koldioxidutsläppen, men bara några dagar efter toppmötet försvarar nu miljöministern Bolsonaros inställning att skövlingen av Amazonas är bra för den brasilianska ekonomin som behöver mer jordbruksmark.

– Jag har hört att vi borde stoppa världen för att ta hand om miljön. Jag tror att vi måste accelerera världen, skapa fler jobb, utveckla teknik och forskning och därmed balansera miljöfrågorna, sa Joaquim Leite.

Under en resa till Dubai tidigare i veckan mötte Bolsonaro utländska investerare och framhöll att Brasilien inte har några problem med avskogning.

– De attacker som Brasilien utsätts för när det gäller Amazonas är orättvisa. Mer än 90 procent av området är bevarat. Det är exakt samma som när regnskogen upptäcktes för 500 år sedan, framhöll Bolsonaro.

Uppgifterna stämmer inte. Sedan avverkningen av Amazonas inleddes under 1960-talet har uppemot 20 procent av regnskogen avverkats för att förvandlas till betesmark. Under investeringsmötet i Dubai i veckan, ”Invest in Brazil Forum”, påstod Bolsonaro att Amazonas inte kan brinna eftersom regnskogen är fuktig.

I själva verket går avverkningen till så att skogen fälls och sedan låter avverkarna träden torka för att sätta fyr på stockarna under torrperioden. Bolsonaro känner till den tekniken, men valde att inte nämna det under mötet med investerarna.

Sedan Bolsonaro blev vald till Brasiliens president 2018 har han bytt ut cheferna på naturskyddsverket och andra statliga institutioner som har i uppdrag att kontrollera den illegala avverkningen. Han har också kommit med ett lagförslag som ska göra det lagligt att starta gruvprojekt på områden som tillhör ursprungsbefolkningens skyddade reservat.

– Det är uppenbart att de åtgärder som Brasilien behöver göra för att stävja avskogningen inte kommer att komma från denna regering. Den har fastnat i tiden och ser fortfarande skogen och dess folk som ett hinder för utveckling, säger Cristiane Mazzetti, talesperson för miljöorganisationen Greenpeace.

Hon menar att regeringens försök att under toppmötet i Glasgow framställa sig som ansvarsfull i klimatarbetet inte stämmer överens med verkligheten.

