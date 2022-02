Skuggmannen som styrde världens mest fruktade terrorsekt

En noggrant planerad operation av amerikanska specialstyrkor, med Apachehelikoptrar och högteknologi, där målet är en jihadistisk terroristledare. Vi har sett det förut: när al-Qaidas ledare Usama bin Ladin dödades i Abbottabad i Pakistan den 2 maj 2011, och när den trängde IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi sprängde sig själv till döds i Barisha i Syrien i 27 oktober 2019.

Den 3 februari i år var det dags igen i Atmeh i nordvästra Syrien. al-Baghdadis efterträdare Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi detonerade en sprängladdning mot sig själv och sin familj när huset han befann sig i omringats och beskjutits av amerikansk militär.

Men till skillnad från Usama bin Ladin och även Abu Bakr al-Baghdadi var inte al-Qurashi någon publik figur. bin Ladin framförde regelbundet hatfyllda budskap mot västvärlden i olika videoklipp. al-Baghdadi gjorde ett beryktat framträdande i stora moskén i Mosul i Irak den 29 juni 2014, då han då han utropade kalifatet Islamiska staten och välkomnade rättrogna från hela världen.

”Kalifen” al-Baghdadi hade, i all sin grymhet och oförsonlighet, också drag som förmänskligade honom, som att han gillade fotboll och dyra klockor. Han var också omtalad i vida kretsar och ständigt föremål för ryktesspridning. Hans efterträdare al-Qurashi har inte alls omfattats av samma nimbus.

I samband med de amerikanska specialtruppernas insats mot IS-ledarens gömställe i Atmeh i nordvästra Syrien utlöste han en sprängladdning som dödade honom och hans familj. Foto: Aaref Watad/AFP

Från den lilla gränsstaden Atmeh i Idlibprovinsen i Syrien styrde han sin världsvida terrorsekt i det tysta. Han tycks helt ha hållit sig borta från sociala medier och från satellittelefoner, mobiler och liknande kommunikationsverktyg som kan användas för signalspårning.

I stället förmedlades hans order på samma sätt som på profeten Muhammeds tid: med kurirer som färdades landvägen. Digitala vingar fick direktiven först när de var på långt säkerhetsavstånd från IS-ledaren.

Förutsättningarna för al-Qurashi var också helt annorlunda än för företrädaren al-Baghdadi. Den senare var ju för en kort tid ”kalif” över ett territorium som omfattande stora delar av Syrien och Irak.

Nu kom ju ”kalifatet” att vittra sönder och försvinna under al-Baghdadis livstid. I mars 2019 förlorade IS den sista remsan av sitt territorium i Syrien/Irak. Sju månader senare var al-Baghdadi död.

Därmed blev hans efterträdare Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi ”kalifen utan kalifat”. Han kom att styra ett skuggrike som utgjordes av terrorceller och mobila gerillaenheter. Vad al-Qurashi i stället satsade på och till stor del lyckades med var att hålla motivationen uppe inom sin tilltufsade och tillbakaträngda armé.

Hans bakgrund är delvis dold bakom rökridåer. BBC-journalisten Feras Kilani har kartlagt al-Qurashis liv genom hemliga dokument från den irakiska underrättelsetjänsten.

Enligt Kilanis källor föddes al-Qurashi år 1976 i Mahlabiya, ett litet samhälle Tal Afar-distriktet i nordvästra Irak. Han pappa var iman och kom att tjänstgöra i Mosul, Iraks näst största stad.

al-Qurashis rätta namn var Amir Muhammad Said al-Salbi al-Mawla. Eventuellt tillhörde han Iraks turkmeniska minoritet, men det har aldrig klarlagts fullt ut. Hur som helst har IS sopat igen sådana spår, eftersom ”kalifen”, den föregivna ledaren för all världens muslimer, naturligtvis måste ha släktband i rakt nedstigande led med profeten Muhammed.

al-Qurashi skrev in sig vid universitetet i Mosul och tog år 2000 motsvarande kandidatexamen i islamrelaterade ämnen. Därefter gjorde han 18 månaders militärtjänst i irakiska armén. Tätt inpå den amerikanska invasionen av Irak i mars 2003 anslöt han sig till terrornätverket al-Qaida.

President Joe Biden och vice president Kamala Harris följde militärinsatsen mot IS-ledaren i realtid från Vita huset. Foto: Vita huset/AFP

Några år senare ingick al-Qurashi i den falang al-Qaidaanhängare som tyckte att organisationen var för ”mesig” och därför grundade den mer hårdföra rörelse som så småningom skulle utvecklas till Islamiska staten, IS.

I den skuggregering som IS upprättade fick al-Qurashi ansvaret för den religiösa utbildningen. Det var här han fick smeknamnet ”Professor Ahmed”.

I början av 2008 greps al-Qurashi av amerikanska trupper som förde honom till fånglägret Camp Bucca nära Basra i södra Irak, nära gränsen till Kuwait.

Camp Bucca berömde sig om att behandla fångarna bättre än i det beryktade Abu Ghraib-fängelset, ökänt för tortyr och övergrepp. Kanske var Camp Bucca rentav för humant: det är belagt att flera fångar knöt nya kontakter och fördjupade sig ideologiskt under tiden där. ”Ett sommarläger för erfarna jihadister”, skrev en rutinerad amerikansk journalist.

Redan 2009 frigavs al-Qurashi och han gick omedelbart tillbaka till den rörelse som så småningom skulle bli IS. Han blev en av Abu Bakr al-Baghdadis närmaste förtrogna, men gällde för att vara än mer oförsonlig än IS-ledaren.

Enligt Feras Kilani var det al-Qurashi som drev på folkmordet och förslavandet av den yazidiska minorieten i Irak. al-Baghdadi ville inte gå så långt som att göra de yazidiska kvinnorna till slavar, men al-Qurashi framhärdade.

Det var nu Qurashi blev ”Förgöraren”, den som dödade och straffade ”avfällingar” i religionens namn.

Mycket litet är känt om hans privatliv. Sex barn och fyra kvinnor sägs ha dödats i torsdagens nattliga räd mot IS-ledarens hem i Atmeh, där han var inbäddad i ett vanligt bostadsområde. Dock gick han aldrig ut – grannarna såg honom någon gång ta en bad i badkaret som var placerat på terrassen på det platta hustaket.

Det är hittills inte känt vem som ska efterträda Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, och IS officiella propagandakanal Amaq har ännu inte kommenterat likvideringen av rörelsens högsta ledare.

Läs mer:

Erik Ohlsson: Den boksynte och stillsamme al-Baghdadi förvandlades till dataålderns Djingis Kahn

Erik Ohlsson: ”Den osynlige shejken” stakar ut en ny väg för terrorsekten IS

Så exploderade Islamiska staten i Europas ansikte