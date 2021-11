Skyfall orsakade omfattande översvämningar i Sarajevo

– Vi kunde inte rädda utrustningen, vi var tvungna att rädda liv. Vattnet kom snabbt, som en tsunami, och det var tur att vi fick hjälp av räddningsbåtar, säger anläggningens chef Avdo Delic till AP.

Om de inte snabbt kan återupprätta verksamheten på någon annan plats finns det enligt Avdo Delic en risk att sjukhus runt om i landet kan stå utan de tuber med medicinskt syre som bland annat används vid behandling av covid-patienter.

Bosnien och Hercegovina har ett av Europas högsta dödstal per capita under pandemin, samtidigt som landets vaccinationsgrad på under 20 procent tillhör de lägsta. Under fredagen rapporterades över tusen nya smittfall och 32 nya dödsfall.

Syreanläggningen i huvudstaden Sarajevo var en av hundratals byggnader som fick utrymmas snabbt när kraftiga skyfall, som inleddes under natten mot fredagen, ledde till översvämmade vattendrag och gator.

– Allt är under vatten. Jag pratade med en vän som sade att han inte kunde ta sig ut ur huset, säger Salih Ramadani, boende i stadsdelen Otes, till AP.

Större delen av Sarajevo drabbades även av timslånga strömavbrott orsakade av översvämningarna, men inga personskador har hittills rapporterats.

Enligt prognoserna kommer det att fortsätta regna i området under hela helgen.

– Läget är illa och vi väntar oss inte att det ska förbättras inom kort, sade brandmannen Danis Memagic, som koordinerar evakueringarna, till AP.