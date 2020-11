Slaget om senaten står i Georgia: ”Jag är rädd att förlora min frihet”

USA-valet 2020

När den 33-årige demokraten Jon Ossoff ställer sig på scen i Atlantaförorten East Point påbörjar han sitt livs kanske viktigaste uppdrag. Den här gången handlar det inte enbart om hans egen karriär utan om hela USA:s politiska framtid.

Jon Ossoffs drive in-valmöte äger rum tisdagen efter att Joe Biden har valts till president. Medan resten av landet försöker hinna ta ett djupt andetag för att parera valets ihållande efterskalv, måste politikerna i Georgia inleda en ny intensiv kampanj.

Ossoff, en spjuveraktig tidigare journalist, talar skolat och passionerat. Han väver då och då in konstpauser och blickar ut mot supportrarna. Parkeringsplatsen i East Point blänker dovt orange av belysningen från gatlyktor som reflekteras i de uppradade bilarna.

Han och partikollegan Raphael Warnock kämpar för att vinna varsitt senatsval i Georgia. Mot dem i avgörande andrarundor står de sittande republikanska senatorerna David Perdue och Kelly Loeffler.

Jon Ossoff var för tre år sedan nära att vinna en plats i representanthuset men förlorade då just en ”runoff” mot knapp marginal. I januari vill den tidigare journalisten och filmmakaren ta revansch med en plats i senaten. Foto: Daniel Costantini

Demokraterna hamnar i en drömposition om både Ossoff och Warnock vinner valen. I det läget råder jämvikt mellan partierna med 50 stödjande senatorer vardera. Det ger den nya vicepresidenten Kamala Harris utslagsröst i kongressens överhus.

Misslyckas däremot Ossoff och Warnock, eller bara någon av dem, så blir Joe Biden bakbunden under sina första år som president. Han får stora svårigheter att driva igenom partiets politik. Planerade skattereformer, ekonomiska stödpaket, klimatåtgärder och justeringar i sjukförsäkringssystemet riskerar att utebli.

Jon Ossoff förstår hur mycket som står på spel. Uppe på scen tar han ny sats efter en av sina konstpauser:

– I slutändan handlar allt om Georgia.

● ● ●

Den som med egna ögon vill studera den politiska förändring som pågår i USA gör klokt i att ta Georgia som utkikspunkt.

En biltur från delstatens nordvästliga delar in mot centrala Atlanta är som att köra genom en pågående resultatbeskrivning av CNN:s resultatnestor John King – han som trycker upp olika amerikanska distrikt på en magisk skärm och aldrig tappar tråden.

Samtidigt som valarbetarna i Georgia kämpat för att få fram ett färdigt valresultat har ansvariga myndigheter attackerats av republikanernas toppolitiker. Statssekreteraren Brad Raffensperger dömde först ut avgångskraven som republikanska senatorer riktade mot honom, för att sedan meddela att en manuell omräkning skulle göras. Foto: Daniel Costantini

Färden börjar i skogig, glesbefolkad landsbygd. Den går vidare längs flerfiliga motorvägar genom utplattade småstäder. Närmare storstaden Atlanta dyker först välmående villaområden upp, men även slitna betongiga närförorter.

Georgia var länge ett starkt konservativt fäste. Under 70- och 80-talet blev staten synonymt med att också rösta republikanskt, och partiet i delstaten har varit ett väloljat maskineri med stark lokal förankring utanför städerna.

Men de senaste decennierna har dynamiken förändrats. Befolkningsmängden i Georgia har ökat i snabbt takt, inte minst i det dynamiska och unga Atlanta. Det demografiska skiftet har samtidigt inneburit att en allt större andel av väljarna i dag är utrikesfödda eller tillhör minoritetsgrupper som oftare röstar demokratiskt.

Joe Biden har utropats som vinnare i Georgia, med en segermarginal på drygt 14.000 röster, motsvarade 0,3 procentenheter. Siffrorna ska dock granskas de kommande veckorna – först genom en manuell omräkning av rösterna.

Resultatet i delstaten svider ordentligt för Republikanerna. Om årets val är ett första tecken på att partiet på allvar är på väg att tappa greppet om det amerikanska solbältet, där även delstater som Arizona och Nevada ingår, är det djupt bekymmersamt för partiets fortsatta maktambitioner i USA.

I Georgia flippade majoriteten till blått – men republikanerna rustar för nästa stora slag, om makten i senaten. De unga killarna Aaron Greene och Acheir Soumaine hejar på förbipasserande och frågar om de är registrerade för att rösta. Foto: Daniel Costantini

När DN i veckan besökte en av valcentralerna i östra Atlanta pågick fortfarande en granskning av siffrorna från den första räkningen. Det är ett monotont och oglamoröst jobb som valarbetarna har utfört. Det har också bedrivits under massiva påtryckningar utifrån.

Donald Trump och hans allierade har efter valet twittrat frenetiskt och utan belägg om valstöld: ”Georgia kommer bli en stor presidentseger, som det var under valnatten”, skriver presidenten i ett inlägg.

Mycket lite tyder i nuläget på att Republikanernas försök att utmana resultatet kommer få betydande effekt på siffrorna. Partiets räddning kan i stället vara bibehållen makt i senaten.

Allteftersom att förutsättningarna klarnar riktas nu allt större uppmärksamhet mot Georgia. Stora donationer till kampanjerna strömmar in. Medier, politiker, opinionsbildare och kändisar planerar för att resa hit.

Precis som Demokraterna förbereder Republikanerna en kraftig mobilisering.

● ● ●

På Julie Polios gata i Marietta röstade de flesta på Demokraterna, säger hon. Men hon är orolig för vad partiet kan åstadkomma om det kontrollerar senaten. En av hennes värsta farhågor är att Biden och Demokraterna utökar antalet domare i Högsta domstolen, som nu har en stark konservativ övervikt. Foto: Daniel Costantini

Julie Polios ögon tåras när hon tänker på valresultatet förra veckan. Hon är oroad över förändringen som sker i Georgia.

– Jag brukar inte bli så känslomässigt engagerad men nu känner jag mig pressad, säger Julie Polios.

Hon är på väg tillbaka till sin bil efter ett snabbt stopp på Republikanernas lokalkontor i småstaden Marietta, tre mil nordväst om Atlanta.

Hennes händer greppar om några skyltar som hon ska sätta upp hemma i trädgården. På dem står namnen på partiets kandidater i senatsvalet: Kelly Loeffler och David Perdue.

Det förekom fusk i presidentvalet, påstår Julie Polios. Hon ser senaten som republikanernas enda kvarvarande ”brandvägg” mot socialismen. Grannarna kan ibland bli arga för att hon röstar konservativt men det finns viktigare saker än att bli omtyckt, säger hon.

– Jag tror verkligen inte på vänstern i det här landet. Jag är rädd att förlora min frihet.

Marietta ligger i Cobb county, ett av flera distrikt som sträcker sig från landsbygd in mot Atlantas urbana förorter. Det är också ett av områdena som skiftat till demokraternas fördel i takt med delstatens demografiska förändringar.

När Hillary Clinton vann i Cobb county i presidentvalet för fyra år sedan var det första gången en majoritet här röstade demokratiskt sedan 1976. I år följde Joe Biden upp det genom att vinna med ännu större marginal.

Republikanernas kontor i Marietta. Partiet sätter en stolthet vid att man aldrig någonsin tidigare har förlorat en ”runoff”, säger Jason Shepherd, ordförande för republikanerna i Cobb county. Foto: Daniel Costantini

Inne på Republikanernas partikontor märks dock viljan att ta revansch. Volontären Chris Scheve berättar att telefonen ringer hela tiden. Antingen behöver folk prata av sig om besvikelsen över valresultatet eller så vill de anmäla sig för att hjälpa till i senatsvalet.

Utformningen på senatsval i Georgia är speciell. För att väljas måste en kandidat kamma hem absolut majoritet, över 50 procent, av rösterna. Om det inte sker i den första rundan går de två ledande kandidaterna vidare till en andrarunda, här kallad ”runoff”.

Det är mycket ovanligt att två ”runoffs” äger rum på samma gång. Men det kommer att ske den 5 januari.

Det första valet handlar om kampen om en ordinarie plats på sex år i senaten. Det andra om ett fyllnadsval där vinnaren får sitta kvar till mellanårsvalet 2022. Det eftersom republikanen Johnny Isakson vid årsskiftet avgick av hälsoskäl och ersattes tillfälligt av partikollegan Kelly Loeffler, som nu alltså försöker behålla sin plats.

Det ska mycket till för att Demokraterna ska lyckas vinna tillbaka två platser på samma gång i en och samma vågmästarstat. Dessutom har Republikanerna statistiken på sin sida, menar Jason Shepherd, ordförande för republikanerna i Cobb county. Partiet sätter en stolthet i att det aldrig tidigare har förlorat en ”runoff” i Georgia.

– Vi måste verkligen få ut vårt budskap och för det krävs donationer. Det kommer troligen strömma in omkring en miljard dollar till Georgia för arbetet, säger Jason Shepherd.

Jason Shepherd på Republikanernas lokalkontor i Marietta, nordväst om Atlanta. Han är utbildad på Oxford och blev under sin tid i Storbritannien även medlem i konservativa Torys. Shepherd kunde därför även vara med och rösta fram Boris Johnson som partiledare. Foto: Daniel Costantini

Han medger att Demokraterna numera är en allvarlig utmanare här i Georgia och att hans parti tappat mark. En viktig förklaring är samtidigt ett mobiliseringsarbete av sällan skådat slag, lett av en nu nationellt hyllad kvinna.

– Republikanerna i Georgia hade inget direkt att kontra med, säger Jason Shepherd.

● ● ●

Ett och samma namn återkommer när Demokraternas talare under drive in-mötet i East Point ska tillskriva någon årets valframgångar i presidentvalet 2020.

Stacey Abrams.

Hon, en 46-årig jurist, var under flera år ledamot i delstatens representanthus. För två år sedan kandiderade hon till posten som guvernör i Georgia och var en hårsmån från att vinna. Abrams har förblivit en maktfaktor i Demokraterna och förekom länge i spekulationerna om vem som skulle bli Joe Bidens vicepresidentkandidat.

Stacey Abrams stora gärning är arbetet mot väljarförtryck och för en kraftigt utökad rösträtt. Hennes nätverk av organisationer har fått sammanlagt nära 800.000 personer att registrera sig som väljare, enligt New York Times. De sista åren har arbetet intensifierats samtidigt som Abrams uppmanat sina partikolleger att se inte bara Georgia som en möjlig delstat att vinna, utan på sikt även flera andra sydstater.

I presidentvalet slog Georgia nytt rekord i valdeltagande: 67 procent av de röstberättigade deltog.

En av de större ideella organisationerna som Stacey Abrams ligger bakom är New Georgia Project. Det är en organisation som enskilt bidragit till att 450.000 personer registrerat sig som väljare de senaste åren: främst unga, afroamerikaner, latinamerikaner, personer med asiatiskt ursprung och nyanlända.

Nse Ufot är vd på New Georgia Project som försöker göra det lättare för fler människor att rösta i delstaten. Den ideella organisationen har ett långsiktigt mål: fram till 2025 vill man ha registrerat sammanlagt en miljon nya väljare. Foto: Daniel Costantini

– Det var unga väljare som avgjorde presidentvalet. Men vårt arbete är långt ifrån slut. Vi har ett ansvar att fortsätta hela vägen om vi menar allvar med målet att förändra samhället, säger Nse Ufot, vd på New Georgia Project, till DN över videolänk.

Efter presidentvalet har medier från hela världen jagat Nse Ufot för att ställa frågor om hur man så snabbt bidragit till att förändra den politiska dynamiken i Georgia. Dessutom rasar det in erbjudanden om att volontära de närmaste månaderna – omkring 15.000 personer har hört av sig.

Nse Ufot och New Georgia Project för även diskussioner med flera kändisar som vill göra en insats. Bland dem komikern Chelsea Handler, skådespelerskorna Kerry Washington och America Ferrera och artisten Alicia Keys.

– Hela landet inser att om administrationen med Biden och Harris ska få något gjort så behöver den en demokratiskt styrd senat. Maktbalansen i USA:s senat står bokstavligt talat och faller med de två valen i Georgia i januari, säger Nse Ufot.

På söndagen, dagen efter att Joe Biden utropats som vald president, satte New Georgia Project igång arbetet på nytt. De knackar dörr, ringer telefonsamtal, skickar sms. Strategin är att tala med så många som möjligt och inskärpa allvaret med senatsvalet.

Nse Ufot har under åren hon arbetat med New Georgia Project ofta talat om vikten av att skapa en kultur av att rösta och behovet av att motverka väljartrötthet. Organisationen har tagit vidare en rösträttskamp som under många år pågått i den amerikanska Södern, mot alla de lagar och regleringar som kommit till i syfte att göra det svårare för vissa grupper av människor att rösta.

En av dem som upplevt rösträttskampen på nära håll genom sitt liv är den 81-åriga tidigare advokaten Jonell Clark. Första gången som Jonell Clark fick rösta i ett amerikanskt val var år 1959. Hon fick köa i tre dagar för att registrera sig. När det väl blev hennes tur tvingades hon recitera delar av konstitutionen. Foto: Daniel Costantini

Jonell Clark, en 81-årig pensionerad advokat, är en av alla dem som personligen har utsatts för väljarförtrycket. När DN träffar henne utanför ett livsmedelsvaruhus i Atlantas östra förorter berättar hon om minnena från 1959. Det året som hon fick rösta för första gången.

För att registrera sig som väljare den gången fick hon köa under tre dagar. När det väl blev hennes tur så tvingades hon recitera delar av konstitutionen.

– I hela mitt liv har jag upplevt attackerna mot rösträtten. Deras lagar och regler i syfte att förhindra människor från att rösta, säger Jonell Clark.

Det omöjliga tar bara längre tid än det möjliga, säger Jonell Clark poetiskt. När allt fler unga nu har chans att rösta innebär det också ett ansvar. Därför brukar hon stoppa unga människor på gatan och uppmana dem att gå till vallokalen.

Även om människor kan rösta så löser det inte de stora problemen i det amerikanska samhället, menar Jonell Clark. Hon säger att Stacey Abrams gärning bara är en liten del för att motverka det djupt rotade förtryck som finns kvar. Den rasism som i grund och botten är den stora orsaken till attackerna mot rösträtten.

Dannice Clark har varit och handlat med modern Jonell Clark. Dannice har under hösten arbetat i en vallokal och slagits av hur många unga väljare hon har mött, inte minst unga svarta män som aldrig tidigare röstat: ”Jag har inga barn själv, men om jag var deras förälder skulle jag varit mäkta stolt över dem”‚ säger Dannice Clark. Foto: Daniel Costantini

– Det förblir ett svårt uppdrag fram till dess att folk förstår att vi alla är människor. Att vi alla blöder, att vi alla kommer dö. Att ingen kan äga någon. Det kommer bli en svår kamp att ta och det måste vi vara medvetna om, säger Jonell Clark.

Men för dem med progressiva idéer i Georgia blir den nära förestående senatskampen mycket tuff att vinna.

● ● ●

På partikontoret i Marietta sveper Jason Shepherd med handen över kartorna som i detalj visar områdena i distriktet. Han lägger handflatan över bostadsområden på längre avstånd från Atlanta där han tror att Republikanerna snabbt kan stärka sin position på nytt.

Shepherd beskriver Demokraternas mobilisering som en väckarklocka. Det har blivit dags för Republikanerna att jaga ikapp, ragga nya väljare och återgå till tidigare framgångsrika kampanjstrategier, säger Shepherd. Då tror han att en liberal och progressiv utveckling kan undvikas.

– Mycket av det som Stacey Abrams gjorde var saker som det republikanska partiet har gjort i Georgia tidigare. Vi brukade gå ut, knacka dörr, hitta våra väljare och få dem till att gå och rösta. Problemet är nog att partiet blivit offer för sin egen framgång, säger Jason Shepherd.

Chris Scheve och Jason Shepherd tror att en delförklaring till Republikanernas misslyckande i Cobb county är att man tappat stödet från kvinnor i förorterna. Shepherd tycker att partiet måste kommunicera än tydligare vilka gynnsamma förutsättningar som finns för företagare i delstaten. Foto: Daniel Costantini

Republikanerna David Perdue och Kelly Loeffler är två kandidater som knappast kommer att spara på krutet när debatten nu stegras. Den här veckan skrev de båda ett öppet brev där de anklagade statssekreteraren och partikollegan Brad Raffensperger för att ha ”misslyckats med att leverera” ett rättvist val och krävde han skulle avgå.

De sittande senatorerna följer därmed president Donald Trumps linje. Enligt Atlanta Journal-Constitution kan det finnas en enkel förklaring till det. Enligt tidningens uppgifter ska Trump nämligen ha hotat med att twittra negativt om senatorerna inte ställde sig bakom hans anklagelser om potentiellt valfusk. Det, om något, skulle kunna kosta senatorerna stöd från flera väljargrupper.

Jason Shepherd svarar svepande när han får frågor huruvida han också tror på påståendena om valfusk. Han säger bara att man inte kan veta säkert och att partiet inte har kunnat göra tillräckliga observationer under rösträkningen.

– Om man inte kan gå in och undersöka om det förekommit fusk, hur vet vi då om det finns några bevis över huvud taget?

● ● ●

En orkester av jubel och biltutor ljuder över parkeringen i East Point när Jon Ossoff talat färdigt. I högtalarna spelas Outkast-låten ”The way you move”.

Politikern ger sig ut på en runda bland sina supportrar. Han gör armbågshälsningar och ställer upp på selfies.

I den avgörande rundan av senatsvalet ställs demokraten Jon Ossoff mot republikanen David Perdue i kampen om att vinna en ordinarie plats under de kommande sex åren. Samtidigt möts demokraten Raphael Warnock och republikanen Kelly Loeffler i ett fyllnadsval. Foto: Daniel Costantini

Jon Ossoff ser nöjd ut. Det enda uppenbara missödet skedde mitt under talet. En mindre grupp meningsmotståndare hade tagit sig in på mötet och började häckla honom. När polisen närmade sig lämnade de snabbt platsen.

– Det där ska inte vara fokus här ikväll, muttrar Jon Ossoffs presstalesperson när politikern är på väg fram för att möta medierna.

Han svarar bara på en enda fråga. Den handlar om vilket ansvar han känner att det vilar på hans axlar när Joe Bidens möjlighet att bedriva politik nu beror på valutgången här i Georgia.

Jon Ossoff börjar i en annan ände. Han talar om coronapandemin, att den orsakat ett enormt lidande över hela landet. Han säger att senatsvalen inte handlar om politik utan om de humanitära konsekvenserna av vilka som blir valda. Åtgärder för stärkt folkhälsa och återhämtning av ekonomin kräver enligt honom en administration som har ha möjlighet att regera.

– Det är därför dessa val på kommer ha en avgörande påverkan på det här landets framtid på kort sikt, och även på amerikansk historia, säger Jon Ossoff.

Senatkandidaten och demokraten Jon Ossoff möter medier under sin valturné för att bli senator i Georgia. Foto: Daniel Costantini

Om reportern och fotografen Hugo Lindkvist är reporter på Dagens Nyheter. Han har tidigare under presidentvalet följt författarna Siri Hustvedt och Paul Auster, samt rapporterat från delstaterna Pennsylvania och Delaware. Daniel Costantini är fotograf och filmare på Dagens Nyheter. Han har på plats bevakat de senaste amerikanska presidentvalen. I år från Arizona, Florida, Washington DC och Georgia. Visa mer

Viktiga datum i senatorsvalet 18 november: Poströster kan börja skickas ut i Georgia. 7 december: Sista dag att registrera sig som väljare. 14 december: Förtidsröstningen i vallokal inleds. 3 januari: Den nya kongressen i USA svärs in. 5 januari: Valdagen. Georgias senatorer svärs in när ett valresultat är klart. Kelly Loeffler behåller dock, åtminstone mellan 3 och 5 januari, sin plats i väntan på ett färdigt resultat. Det då hon innehar en tillfällig plats på en stol där mandatperioden sträcker sig till 2023. Visa mer