Släktingar begraver soldat 106 år efter försvinnande

Robert Kenneth Malcolm var 23 år när han försvann på fälten i Flandern. Han var då bårbärare åt den brittiska armén, enligt tidningen The Independent. Robert Kenneth Malcolm var en av många unga män som försvann på fälten. Omkring 7 miljoner uppskattas ha dött på slagfälten i det fyra år långa kriget. 2019 hittades soldatens kvarlevor i Tyskland, nära den belgiska gränsen – 102 år efter sitt försvinnande en augustidag 1917.

Efter forskning gjord av en grupp inom det brittiska försvarsdepartementet, förkortad JCCC, identifierades bårbäraren via bland annat DNA–test. Processen för att identifiera den stupade soldaten beskrivs som lång och ibland komplicerad, rapporter The Independent.

På onsdagen begravdes Robert Kenneth Malcolm i belgiska Ypres, där flera blodiga slag utspelade sig under första världskriget. Två av hans släktingar var på plats vid begravningen. Linda Jordan, en av släktingarna som upptäcktes via ett DNA-test, berättar om upplevelsen för The Independent.

– Att få ett brev för fem månader sedan från JCCC som antydde att jag kunde vara släkt med en fallen soldat från första världskriget vars kropp nyligen hade upptäckts var ganska chockartat, säger Linda Jordan.

Foto: Virginia Mayo/AP

Hon visste inte att hennes gammelmormor hade elva syskon, varav ett var soldaten Malcolm. Vidare fascinerades hon av de olika instansernas förmåga och vilja att identifiera honom.

– Eftersom soldat Malcolm hade varit försvunnen så länge var det fantastiskt och ganska känslosamt att se den omsorg som alla i arméfamiljen har tagit för att identifiera och hedra honom, säger Linda Jordan the The Independent.

I departementets utredning fann man att soldatens medalj hade skickats till hans mamma men att leveransen misslyckades, då returnerades den till armén och förstördes. Utredningens ansvariga, Rosie Barron, uppger till tidningen att hon är glad att få se vad hon beskriver som ett positivt slut på den här specifika historien. Robert Kenneth Malcolm kom från en stor familj och hans minne hade fallit i glömska – fram till nu.