Slovakiens premiärminister avgår

Landets president Zuzana Caputova har nu givit finansminister Eduard Heger – som är partikollega med avgående Matovic – att bilda en ny regering.

Samtliga fyra partier i regeringskoalitionen har accepterat att jobba vidare tillsammans med Heger på premiärministerposten.

Matovic blir å sin sida kvar i regeringen, men nu som finansminister. Beskedet är inte oväntat, redan i helgen stod det klart att Matovic siktade på finansministerposten.

Den tidigare affärsmannen Matovic avgång är resultatet av en kris i den slovakiska koalitionsregeringen. Krisen bröt ut i samband med att premiärministern, som leder det konservativa partiet Vanligt folk, beställde ett parti av det ryska coronavaccinet Sputnik V utan att informera koalitionspartnern.

I början av pandemin klarade sig Slovakien relativt bra. Under den tredje vågen bågnar vårdsystemet under trycket och nu har landet ett av världens högsta dödstal i covid-19 per capita.