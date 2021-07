Slutflåsat på gymmen i Sydkorea – låtar som ”Gangnam style” förbjuds

Sydkorea har klarat pandemin relativt bra. Testa, spåra, isolera, har varit mantrat som hållit nere antalet smittade och döda i viruset. Men sedan en vecka genomgår landet sitt värsta utbrott hittills med runt 1 000 nya fall per dag.

Att landet skärper restriktionerna är därför inte konstigt. Men en av åtgärderna är bara för mycket, eller rent ut sagt löjlig, tycker många. Det handlar om gymmen, som nu bara får spela musik i ett visst tempo. Taktslagen får inte övergå 120 per minut under pass som aerobics och spinning. Motiveringen från hälsomyndigheterna är att de vill hindra människor från att andas för fort eller stänka svett på varandra. Samtidigt vill man inte tvinga på gymmen den ekonomiska förlusten som det skulle innebära att stänga helt.

Den nya regeln i k-popens hemland möts nu av hån från kritikerna. Snabb musik är för många ett sätt att få energi och styrka att pressa sig mer. Regeln anses vara både löjlig och ineffektiv. Många gymbesökare lyssnar på musik de väljer själv i hörlurar. Hur ska tempot i de låtar som de väljer kontrolleras? frågar sig många.

– De kräver att vi har på oss munskydd när vi tränar, tar tempen innan vi går in och de får våra telefonnummer. Jag har följt de här reglerna noga varje dag, och nu vill de att vi ska sluta springa och lyssna på ballader, säger en kritisk gymbesökare till the Korea Herold.

Listor på vilka låtar som stupar på eller som klarar reglerna cirkulerar nu. Exempelvis är populära k-popgruppen BTS låt ”Permission to dance” för snabb med sina 127 taktslag i minuten. Inte heller Psys ”Gangnam style” som slog igenom i hela världen för sju år sedan faller inom ramen.

På Spotifys spellista ”You can do it”, som riktar sig till gymbesökare och har nästan en miljon följare, är ingen av de första tio låtarna tillräckligt långsam för att kvalificera sig. Klassiska 80-talshiten ”Eye of the tiger” funkar dock med sina 108 taktslag i minuten.

Sydkorea förbjuder nu också att människor duschar på gymmen, man tillåter högst sex kilometer i timmen på löpbanden och fler än två personer får inte spela bordtennis vid samma bord. Folk får max spendera två timmar på gymmet och alla idrottsanläggningar måste stänga senast klockan tio på kvällen.

Ute i samhället är regeln att högst två personer får träffas efter klockan sex på kvällen, tidigare än så på dagen är maxtaket fyra personer. Nattklubbar måste hålla stängt och skolundervisningen sker återigen på distans.

Det senaste utbrottet drivs av den mer smittsamma deltavarianten. Positivt är dock att färre blir allvarligt sjuka jämfört med vid tidigare utbrott. En förklaring är att många äldre och andra sårbara grupper nu är vaccinerade.

Sett i ett större perspektiv har Sydkorea med drygt 50 miljoner invånare klarat sig relativt bra under pandemin. Totalt har 2 046 personer dött. Det kan jämföras med över 14 600 döda i Sverige, vars befolkning utgör en femtedel av Sydkoreas.

