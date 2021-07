SMHI: ”Lågtrycket rör sig sydost”

Ihållande regn i ett lågtrycksområde över västra Europa har inneburit stor förstörelse. Mer än 100 dödsfall i Tyskland och Belgien har bekräftats när hus har raserat och hela byar har förstörts på grund av översvämningarna.

– Över det här området av Europa har det senaste dagarna legat ett större lågtrycksområde med mindre dellågtryck och andra småskaliga utvecklingar. Det har varit periodvis intensivt regn, och kanske även regn tidigare denna månad, som kan ha bidragit till konsekvenserna i Tyskland, säger Sofia Söderberg på Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

Meteorologen säger nu att lågtrycket ser ut att börja röra på sig efter flera dagar med intensiva regnskurar över det drabbade området.

– Det ser ut att vara en långsam rörelse söder- och österut, säger Sofia Söderberg samtidigt som hon flaggar för att det kan ske en drastisk utveckling på liten skala väldigt fort.

– I rörelsen åt sydost kan kraftiga regn och kanske skyfall fortfarande inträffa, så det går inte att säga att det är över.

BBC uppger också att de värsta regnmängderna är på väg bort från de drabbade områdena. Samtidigt kan nu andra delar av Europa drabbas av svårt regn i helgen.

– Energin av regnstormarna riktar sig mot balkanländerna, Alperna och även också delar av Tjeckien och Polen. Vi kan få se ett riktigt otrevligt väder i helgen, säger Tomasz Schafernaker, meteorolog på BBC till kanalen.

I Sverige har det i veckan varit en värmebölja. 32,9 grader uppmättes i Stockholm under torsdagen, men från och med nästa vecka väntas det svalare temperatur i stora delar av landet.

– Under lördagen sker en återgång till något högre temperaturer än vad vi har under fredagen. Men redan nu har mindre varm luft kommit in över norra delen av Sverige, så det är lite mindre varmt här. Den svalare luften tar sig sedan långsamt söderut och på söndag och måndag är det allmänt lägre temperatur än vad vi haft de senaste dagarna, säger hon.

– Men på många håll är det fortfarande mellan 20–25 grader.

