Smittan ökar i USA – Biden ska presentera coronagrupp

Med fler än 10 miljoner smittade och 243.000 avlidna ökar smittspridningen i hälften av USA:s delstater och flera hotas inom kort av överbeläggning på sjukhusen.

Coronaviruset fortsätter att sprida sig i 44 delstater och ligger på en stabil men hög nivå i sex. Detta efter en helg med mycket höga dödssiffror där delstaterna Texas, Illinois och Florida sticker ut med flest dödsfall.

Bild från en intensivvårdsavdelning för covidpatienter i Houston. Texas är en av delstaterna som sticker ut med höga dödssiffror. Foto: Go Nakamura

USA:s nyvalde president Joe Biden sa i ett tal på söndagsmorgonen svensk tid att nu håller på att bygga upp en tolv personer stor grupp med experter som ska bekämpa coronasmittans spridning i USA. Enligt Axios kommer Biden att presentera sin grupp nu på måndag. Han har också tagit fram en plan för hur coronasmittan ska stoppas i USA.

Bidens plan består av fem punkter:

● Obligatoriska munskydd i samtliga delstater.

● Betald sjukfrånvaro och vård av barn.

● En minutuppdatering av hur trycket på sjukhusen ser ut.

● En fortsatt utbyggnad av Obamacare.

● Gratis covid-19-test till alla.

En teststation för covid-19 i Miami beach, Florida. Foto: Marta Lavandier

USA:s kurva över smittspridningen i landet har följt en uppåtgående trend sedan de första fallen i mitten av mars och ökar nu kraftigt sedan några veckor. Och även om antalet döda inte har nått de mycket höga siffrorna under april och maj – då de under ett antal veckor ofta låg på över 2.000 – har de hållit sig kring 1.000 under hela hösten.

Och vägen tillbaka till ett normaltillstånd är lång, enligt USA:s främste smittskyddsexpert Anthony Fauci. Och i en intervju med American Medical Association i lördags, sa Fauci att han hoppas att USA kommer att kunna återgå till något slags normalitet under ”andra, tredje eller fjärde kvartalet 2021”. Detta förutsatt att det finns ett fungerande vaccin som har tagits av en stor del av befolkningen.

På lördagen registrerades ytterligare 124.390 smittade och dagen före 132.541 i hela landet. Under samma period bekräftades ytterligare 2.275 avlidna i de 50 delstaterna.

I Texas vårdas just nu fler än 6.000 på sjukhus för covid-19 vilket är 372 fler än veckan före, skriver Texas Tribune. Det amerikanska försvarsdepartementet har skickat tre medicinska specialteam från flygvapnet för att bistå delstaten.

I El Paso har myndigheterna sedan tidigare beslutat att stänga all icke nödvändig affärs- och butiksverksamhet under två veckor men beslutet har ifrågasatts och kallats okonstitutionellt av delstatens justitieminister Ken Paxton.

I Chicago, Illinois ökar antalet inlagda patienter på sjukhus drastiskt. Foto: Christopher Dilts

I Illinois bekräftade myndigheterna på söndagen att ytterligare drygt 10.000 personer har smittats och 42 avlidit. Antalet patienter inlagda på sjukhus ökar nu så snabbt att trycket på sjukhusen kan komma att passera nivån när den var som högst under våren, skriver Chicago Tribune. Med 144 nya inlagda per dygn riskerar ett nytt rekord att sättas den 14 november. I torsdags vårdades fler än 4.000 på sjukhus i delstaten där smittan nu också ökar i storstaden Chicago.

Också i Florida stiger antalet bekräftat smittade snabbt och på söndagen redovisades ytterligare 6.820 smittade vilket är den högsta siffran sedan den 14 augusti. 22 nya dödsfall registrerades också under de senaste 24 timmarna. Detta trots att söndagen i vanliga fall är den dag i veckan som brukar redovisa de lägsta siffrorna, skriver Miami Herald.