Smittsamma deltavarianten på väg ta över globalt

Deltavariantens framfart har så här långt varit tydligast i Storbritannien. Förra veckan konstaterades mer än 30.000 fall av varianten, som tidigare benämndes den indiska virusvarianten, vilket är 96 procent av alla nya fall.

När premiärminister Boris Johnson i måndags sköt upp öppningen av England med fyra veckor var det med anledning av deltavarianten. Både antalet nya fall och sjukhusinläggningarna ökar och är tillbaka på samma nivå som i februari.

Nu höjs också varningar från USA, som är det värst drabbade landet av covid-19. Enligt Scott Gottlieb, tidigare chef för USA:s läkemedelsmyndighet FDA, står deltavarianten för 10 procent av alla fall.

– Deltavarianten fördubblas varannan vecka, så den kommer förmodligen bli den mest dominanta här i USA, säger han enligt The Guardian.

Smittskyddschefen Anthony Fauci har tidigare sagt beträffande deltavarianten att ”det som har hänt i Storbritannien får inte hända i USA”.

Enligt brittiska experter är deltavarianten upp till 60 procent mera smittsam än alfavarianten (den brittiska varianten), som i sin tur är mer smittsam än tidigare virusvarianter. Delta verka också i större utsträckning leda till svår sjukdom som kräver sjukhusvård, enligt brittiska data.

Delta har potential att bli den dominerande virusvarianten globalt. Två doser vaccin ger ett bra skydd mot varianten, men efter den första dosen är skyddet mindre än när det gäller andra virusvarianter.

Mutationen upptäcktes tidigare i våras i Indien, där den i april blev dominant i huvudstaden New Delhi, enligt National Centre for Disease Control. Virusvarianten anses ligga bakom den skenande smittspridningen i Indien, som kulminerade den 6 maj med 414.000 registrerade fall under ett dygn.

I Sverige finns det enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik från förra veckan finns det 71 bekräftade fall av deltavarianten i Sverige. Färskare siffror från Värmland och Blekinge, som har de största utbrotten, visar dock att antalet har ökat. I Värmland finns 39 bekräftade och 183 misstänkta fall. Det förekommer fall som inte är reserelaterade.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det viktigare än någonsin tidigare att alla fullföljer sin vaccinering och tar två doser av det vaccin som erbjuds.

– Det här är ett nytt scenario som vi måste ha respekt för och som visar att det här definitivt inte är över än, säger han till TT.

I Frankrike står deltavarianten för 2-4 procent av de nya bekräftade virusfallen, enligt hälsominister Olivier Véran. Det innebär mellan 50 och 150 fall av delta varje dag, vilket enligt Véran understryker vikten av fortsatta sanitära försiktighetsåtgärder och vaccinering.

– Vi håller på att krossa viruset och krossa pandemin. Vi kan inte låta den indiska varianten få övertaget så att det leder till ännu en våg i pandemin, säger han.

Utbrott av deltavarianten har även bekräftats i bland annat Kina och flera länder i Sydostasien och i Afrika. Drabbade länder utbyter data med varandra, men det finns en rädsla för att att deltavarianten har hunnit sprida sig i länder som saknar robusta system för testning och övervakning.