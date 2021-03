Smittskyddstoppen: Situationen i Finland är kritisk

Med närmare 800 nya fall per dag och med en tydlig uppgång i antalet smittade sedan julhelgerna pekar flera kurvor uppåt i Finland. Antalet fall per 100.000 invånare, den så kallade incidensen, har ökat från 94,3 till 138,4 under de senaste två veckorna enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Läs mer: Brittiska varianten ser ut att driva smittan i Sverige

De värst drabbade områdena är Helsingfors med omgivande kommuner samt Åboområdet medan resten av Finland inte verkar ha drabbats lika hårt av den brittiska varianten. Men, påpekar THL:s generaldirektör Markku Tervahauta, sekvenserna av proverna tar en vecka så det som syns i dag inträffade för mer än en vecka sedan.

– Därför är det svårt att veta exakt hur mutationerna ser ut på andra håll just nu.

Enligt Tervahauta beror det som nu händer på att invånarna börjat tröttna på restriktionerna och på hur viruset påverkar deras liv men även på att den brittiska varianten tagit över allt mer.

– Om man ser till Helsingforsområdet kan upp till 70 procent av alla nya fall vara den brittiska varianten. Vi ser att den sprider sig lättare och att utbrotten blir snabbare.

Helsingforsområdet har legat i topp när det gäller smittspridning ända sedan i somras.

Under tre veckor efter jul stoppades allt flyg från Storbritannien men Markku Tervahauta pekar på hur den brittiska varianten tar sig in andra vägar, bland annat via fartyg från Estland där byggarbetare från en rad östereuropeiska länder reser till Finland.

– Tyvärr följer dessa arbetare inte alltid restriktionerna och vi har fått flera utbrott på byggarbetsplatser. Många håller inte avstånd och de använder inte munskydd.

De nya fallen har ökat belastningen på de som arbetar med smittspårning och enligt Markku Tervahauta hinner man bara spåra hälften av alla nya fall i Helsingforsområdet. Genom att nyanställa hoppas myndigheterna att kunna förändra detta. Över huvud taget är trycket hårt på huvudstadsområdet där antalet inlagda på sjukhus också ökar liksom antalet som vårdas med intensivvård.

Markku Tervahauta, generaldirektör för finländska hälsovårdsmyndigheten. Foto: THL

Situationen är dock ljusare på andra håll i landet. I Kainioområdet är incidensen bara 10 per 100.000 jämfört med 167 i Helsingforsområdet.

Finland befinner sig liksom Sverige mitt i sportlovsveckorna. Och Markku Tervahauta fruktar att detta kan komma att märkas när resenärerna återvänder hem. Hittills har det stannat vid några små utbrott på skidorterna, men ännu återstår ett par veckor av sportlovsfirande i östra och norra delen av landet.

– Det är inte förbjudet att resa och många är trötta och vill ge sig ut, och det är givetvis inte farligt. Men det gäller att fortsätta hålla avstånd om det blir frågan om inomhusaktiviteter.

Finlands regering har förklarat ett nödläge som gör att politikerna kan använda sig av de lagar som också användes i våras när pandemin började få fäste. Bland annat kan sjukhus och hälsovård åter få möjlighet att tvinga de anställda till ytterligare arbete.

– Det kan också bli tal om utegångsförbud under en del av dygnet, men i vilken omfattning vet vi ännu inte, säger Markku Tervahauta.

Samtidigt som Finlands dras med samma problem som övriga Europa när det gäller tillgången på vaccin har landet hittills kunnat vaccinera i princip alla inom sjukvården och inom äldrevården, samt de äldre som vårdas där, och omkring 60 procent av de som är över 80 år sett till hela riket. 7 procent av Finlands befolkning har fått minst en spruta.

I Finland har man valt att inte ge den andra sprutan förrän 12 veckor efter den första.

– Vi vet från Israel och Storbritannien att den första dosen är ganska effektiv och minskar risken att den som drabbas ska läggas in på sjukhus. Det är det som är viktigast.

– Men det går för långsamt, säger Markku Tervahauta som själv inte fått sin första spruta.

På torsdagen slog samordningsgruppen för coronaåtgärder i huvudstadsregionen fast att sammankomster begränsas till högst sex personer och att fler skolor går över till distansundervisning.

För elever i årskurserna 7 till 10 kommer man åter att övergå till distansundervisning i vissa delar av landet, bland annat i Helsingforsområdet. Från och med den 8 mars kan det också bli ett slags delvis stängning av samhället. Just nu ligger ett förslag hos parlamentet om att enbart tillåta hämtmat från restauranger. Något som läggs på förbudet att sälja alkohol efter klockan 22.

Precis som i Sverige är många av restriktionerna inte tvingande. Till exempel är det frivilligt, men rekommenderat, att bära munskydd på vissa platser. För kommunala transportmedel har antalet platser halverats.

– Men det är sällan särskilt många ombord. Själv åker jag ofta spårvagn och det är väldigt få som reser med dem, säger Markku Tervahauta.