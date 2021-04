Smittspridningen exploderar i Indien

Världens näst folkrikaste land Indien med 1,3 miljarder invånare klarade sig länge förhållandevis lindrigt under pandemin. Som värst rapporterades omkring 80.000 nya fall per dygn, men när den andra vågen slog till mot bland annat Europa sjönk smittspridningen dramatiskt i Indien. I januari var antalet nya fall mellan 15.000 och 20.000 nya fall per dygn.

De senaste veckorna har smittspridningen exploderat, med dygnssiffror på runt 120.000 bekräftade nya fall. Eftersom testkapaciteten är dålig eller obefintlig i många regioner på landsbygden anses mörkertalet vara enormt.

Mer än hälften av de nya fallen finns i Maharashtra, Indiens näst folkrikaste delstat med 130 miljoner invånare. Ironiskt nog är smittspridningen allra störst i mångmiljonstaten Pune, där världens största vaccinfabrik Serum Institute of India ligger. En tredjedel av av de personer som testas är positiva, vilket kan ses som en indikation på att mörkertalet är högt.

Testcentral i Guwahat. Foto: Anuwar Hazarika/TT

Indien är just nu det land i världen med flest nya fall, men sett till den enorma befolkningen är talen inte lika dramatiska.

– Ökningen i Indien är drastisk. Det här är någonting som vi sett i många länder till och från och det är väldigt sällan som det går att peka på någon egentlig orsak till varför de här förändringarna sker, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Hur viktig är utvecklingen i ett land med så stor befolkning för resten av världen?

– Utvecklingen överallt i världen är viktig för hela världen. Det spelar inte så stor roll om ökningen sker i stora eller små länder. Den här sjukdomen har hittills visat sig vara oberoende av gränser och gränskontroller. Den sprider sig väldigt bra oberoende av den typen av insatser. Det som krävs är globala insatser för att få bort smittspridningen inte bara i stora länder utan i alla länder, säger Anders Tegnell.

Experter i Indien tror att den ökade smittspridningen delvis kan förklaras med att människor struntar i att följa restriktionerna, samtidigt som den mer smittsamma brittiska virusvarianten tar över allt mer. Även stora religiösa högtider och cricketmatcher kan ha påverkat utvecklingen. I Bombay och New Delhi, städer med runt 20 miljoner invånare, har butiker, restauranger och biografer stängt på nytt. Sedan några dagar råder nattligt utegångsförbud i de två megastäderna och på flera andra platser.

Samtidigt som smittspridningen når rekordnivåer har vaccinationstakten trappats upp. Indien vaccinerar drygt tre miljoner personer om dagen. Enligt epidemiologen Bhramar Mukherjee är det alldeles för få. För att hålla jämna steg med smittspridningen krävs att mer än tio miljoner personer vaccineras varje dag.

– Jag känner mig frustrerad över att Indien inte ökade vaccinationstakten när smittspridningskurvan var låg, säger han till BBC.

– Det är mycket lättare att utföra vaccinationer när inte så många är sjuka. Nu slits vårdkapaciteten mellan vaccinationer och coronavård.

Målet är att vaccinera 250 miljoner personer före halvårsskiftet. Hittills har omkring 90 miljoner fått minst en vaccindos. Nu kommer dock larm om vaccinbrist från flera delstater. I Bombay säger hälsominister Rajesh Tope att vaccinationscentraler tvingats stänga de senaste dagarna.

I Indien är två vacciner godkända – Covaxi från det indiska företaget Bharat Biotech och Astra Zenecas vaccin, som i Indien licenstillverkas av Serum Institute i Pune under namnet Covishield.

Serum Institutes fabrik i Pune i delstaten Maharashtra. Foto: Rafiq Maqbool/AP

Fabriken i Pune förväntas i år producera 1,5 miljarder vaccindoser. Serum Institute har hittills sålt 50 miljoner doser till 75 länder under pandemin, men sedan någon månad har premiärminister Narendra Modis regering stoppat all export. Det vaccin som produceras i Indien ska i första hand gå till inhemska behov.

Serum Institute har i sin tur larmat om att USA har stoppat exporten av kemikalier, slangar filter och reservdelar som behövs som behöv till produktionen. Enligt företagets ägare Adar Poonawalla är det en begränsande faktor. Företaget hade räknat med att producera 100 miljoner doser i månaden från mars, men det målet är nu framflyttat till sommaren.

Indien har omkring 13 miljoner bekräftade fall av covid-19, enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning. Bara USA och Brasilien har fler registrerade coronafall. 167.000 personer har avlidit. Ökningen av dödsfall är inte lika dramatisk som antalet smittade. Det kan delvis förklaras med att landet har en mycket ung befolkning, där mer än hälften är under 25 år