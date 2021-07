Smittspridningen skenar i Afrika: ”Finns risk för nya varianter”

Tidigare under pandemin har Afrika varit en av de minst drabbade världsdelarna sett till antalet covidfall. Men i sju raka veckor har smittspridningen ökat under den tredje vågen. Världshälsoorganisationens Afrikachef, Matshidiso Moeti, förklarar utvecklingen med spridningen av den mer smittsamma deltavarianten, som nu finns i 16 afrikanska länder.

– Hastigheten och skalan på Afrikas tredje våg är inte som något vi har sett tidigare. Den skenande spridningen av mer smittsamma varianter tar hotet mot Afrika till en helt ny nivå, säger hon i ett uttalande.

I Sydafrika, som drabbats hårdast av de afrikanska länderna under pandemin, dominerar varianten nu smittspridningen . Enligt WHO är hela 97 procent av de sekvenserade proverna i Uganda deltaviruset och i Kongo är motsvarande siffra 70 procent. Matshidiso Moeti uppmanar därför länderna att agera omedelbart för att undvika att ”en nödsituation blir en tragedi”.

WHO:s Afrikachef Matshidiso Moeti varnar för att pandemins tredje våg är snabbare och kraftigare än någon tidigare. Foto: Salvatore Di Nolfi

WHO varnar för en bred uppgång i smittspridningen, men skillnaden är stor mellan olika länder. Av drygt 200.000 nya fall stod Sydafrika för över hälften under vecka 25 (21-27 juni). Sedan dess har landet rapporterat sin högsta dygnssiffra hittills under pandemin, med 24.000 nya fall på lördagen.

– I ungefär en tredjedel av länderna ser man en tydlig uppgång de senaste veckorna. Men det är framför allt länderna i södra och östra Afrika som är hårt drabbade. På flera håll syns en väldigt tydlig tredjevåg som är betydligt större än de tidigare, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiolog vid Karolinska institutet.

Samtidigt finns det frågetecknen kring hur pålitliga ländernas coronasiffror i själva verket är.

– Vi kan inte säga att siffrorna är helt tillförlitliga. Det är troligtvis en kraftig underrapportering i flera länder, inte minst på landsbygden, säger Anna Mia Ekström.

Även dödstalen har stigit under den tredje vågen och återigen är det Sydafrika som toppar listan. Under pandemin har över 60.000 personer i landet avlidit efter att ha smittats av covid-19.

Förutom deltavarianten beror den dystra utvecklingen i Afrika på låg vaccingrad och och bristande sjukvårdsresurser, enligt Anna Mia Ekström.

– Vaccinationen är det stora problemet. När den globala fördelningen av doser är så pass ojämn kan vi förvänta oss den här utvecklingen, säger hon

Bara 1,2 procent – totalt 15 miljoner människor – av kontinentens befolkning är fullvaccinerade. Inom EU har nästan 40 procent av befolkningen över 18 år fått båda doserna.

– Vaccinfördelningen måste förändras och göras mer jämlik. Det behöver ske en jättesnabb omfördelning av de doser som finns så att riskgrupper och sjukvårdspersonal får vaccin i Afrika, säger Anna Mia Ekström.

”Jag tror att man kan förvänta sig att det kommer uppstå nya varianter i Afrika som kan skapa problem på samma sätt som delta”, säger Anna Mia Ekström. Foto: Martin Stenmark/Karolinska institutet

Den höga smittspridningen gör att belastningen på sjukvården i många länder ökat. Enligt WHO är behovet av syrgas i Afrika nu omkring 50 procent större än under pandemins första våg.

– Personer som hade kunnat räddas dör på grund av brist på syrgas, intensivvårdplatser och personal. Det är därför vi måste vaccinera, så att man kan förebygga allvarlig sjukdom och död. Det går inte att rädda liv bara med sjukvården, säger Anna Mia Ekström.

När trycket på vården blir övermäktigt och få har fått skydd från vaccin blir hårda nedstängningar en sista utväg i flera länder, enligt Anna Mia Ekström

– I brist på sjukvårdsresurser stänger många afrikanska ledare ned hela samhällen. Det orsakar mycket skada för många, inte minst barn och unga, och personer i behov av annan sjukvård, säger hon.

Flera gånger återkommer Anna Mia Ekström till att västländerna måste dela med sig av sina doser i högre grad. När vaccinationen släpar efter och smittspridningen ökar växer risken att nya virusvarianter bildas – varianter som kan ställa till med bekymmer globalt.

– Jag tror att man kan förvänta sig att det kommer uppstå nya varianter i Afrika som kan skapa problem på samma sätt som delta. Det är så virus beter sig, de muterar för att nå fler, säger hon.

– Vi har tidigare sett att det bara tar veckor innan en ny variant får global spridning. Alla vill förhindra att det händer igen. Vi vill återgå till våra normala liv. Men då måste någonting hända med sättet vi fördelar vaccinet på och det måste ske snabbt.