Smittspridningen skenar i Estland – nu stänger landet ner

Fakta. 669 personer har dött i Estland med covid-19

I Estland har hittills 669 personer dött med covid-19. I landet bor 1,3 miljoner människor.

Estlands smittsiffror började stiga i samband med höstloven i fjol, men den största förändringen skedde efter julloven. De flesta nya fall hör till den brittiska varianten av coronaviruset.

Jämfört med grannländerna i Baltikum är Estland hårt drabbat just nu. I både Lettland och Litauen har antalet nya fall gått ner under den senaste månaden. Båda länderna upplevde dock kraftiga vågor under fjolåret. I Lettland har 1705 personer dött i covid-19, i Litauen 3341.