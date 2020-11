Snabbtester och munskydd – Europas länder kämpar för att hålla äldreboenden öppna för besök

Vid flera tillfällen har äldre personer sagt till Peter Künstler att de hellre tar risken att bli sjuka och dö än avstår från att träffa sina anhöriga.

– Jag brukar svara att jag förstår det, men att de i så fall även riskerar att smitta andra, som kanske inte är beredda att dö, säger han.

Peter Künstler är föreståndare för två äldreboenden i staden Haltern am See i västra Tyskland. Här rådde besöksförbud under våren, men nu är boendena, liksom de flesta andra i landet, öppna. För att minska risken för smittspridning kommer personalen under veckan att börja använda de snabbtest som den tyska hälsovårdsmyndigheten numera erbjuder vårdhem och äldreboenden.

– Vi kommer att testa de boende och alla i personalen en gång i veckan. Vi kommer inte att kunna testa alla besökare, men lyckligtvis är de anhöriga förnuftiga och håller sig borta när de är sjuka, säger han.

Smittspridningen är i nuläget låg i staden Haltern am See, där Peter Künstler är föreståndare för två äldreboenden. Foto: Privat

44 procent av de som har dött efter att ha smittats av covid-19 i Tyskland har bott på vårdhem eller äldreboende. Det visar en kartläggning som EU-organet ECDC publicerat. Enligt ECDC är motsvarande andel i Belgien 48 procent, i Norge 59 procent och i Danmark 34 procent. I Sverige hade 46 procent av dödsfallen före den 23 november skett på äldreboenden, enligt Socialstyrelsen.

Men det är svårt att dra några slutsatser utifrån de olika ländernas siffror. Flera länder i Europa redovisar inte hur stor andel av dödsfallen som skett på särskilda boenden. Dessutom visar en kartläggning som Ekot nyligen gjort att vissa, däribland Storbritannien, inte räknat med dödsfall på äldreboenden i sin covid-19-statistik.

Smittspridningen på äldreboenden runtom i Europa fick stor uppmärksamhet i media under våren. Från Spanien kom i mars rapporter om att personal på ålderdomshem övergivit sina arbetsplatser. Stränga regler om att avlidna enbart fick föras bort av specialutrustad personal ledde till att döda kroppar blev kvar på boenden.

I Italien har så kallade ”kramrum” ställts i ordning för att äldre ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga. Foto: Filippo Ciappi/TT

I Italien fick borgmästaren i den lilla kommunen Mediglia utanför Milano svara på frågor i internationella medier efter att 64 av 150 äldre dött på ett boende. Enligt riktlinjer från regionen skickades äldre patienter tillbaka till boendena från sjukhus, trots att det saknades möjlighet att isolera dem från de som var friska.

I Tyskland har äldreboenden beskrivits som dödsfällor, och i mars infördes besöksförbud i de flesta förbundsländer. Liksom i Sverige pågick en intensiv debatt om brist på skyddsutrustning och kunskap om hur smittspridningen skulle undvikas. I centrum för uppmärksamheten stod ett äldreboende i Wolfsburg, som tidningen Bild kallade ”skräckhemmet”. Här blev 112 av hemmets 160 boende, samt flera i personalen, sjuka i covid-19. 47 personer avled.

Men efter vårens besöksstopp har debatten i Tyskland fått ett nytt fokus. I en dokumentär som tyska ARD producerat om hemmet i Wolfsburg berättar Sandra Höfert, dotter till en av de avlidna, om hur svårt det är att acceptera att hennes pappa dog ensam.

– Personalen ringde och sa att nu är det nära, men sen tog det lång tid innan han faktiskt gick bort. För mig var det tydligt att han inte ville släppa taget. Antagligen väntade han på oss, säger Sandra Höfert.

Demenssjuka Elfriede Reduhn torkar tårarna ur ögonen framför dokumentärfilmarens kamera. Hennes sjukdom har förvärrats under isoleringen. Sköterskan Victoria Merliner klappar henne tröstande på handen. Rösten är lugnande inifrån munskyddet.

– Vi ska klara oss igenom detta, vi har klarat så mycket, säger hon.

I september konstaterade den tyska organisationen BIVA, som företräder personer som bor på vårdhem och äldreboenden, att besöksförbudet orsakat ”stort lidande för de boende och deras anhöriga”. Samma månad meddelade hälsominister Jens Spahn (CDU) att boendena ska hållas öppna under hösten.

– Vi behöver inga besöksförbud, vi behöver begränsningar och åtgärder. Framför allt under vintern, när det inte längre är så lätt att träffas utomhus, sa ministern.

Tysklands hälsominister Jens Spahn vill undvika ett besöksförbud på landets äldreboenden. Foto: Tobias Schwarz/AFP

Utvecklingen i Frankrike liknar den i Tyskland. Här har myndigheterna valt att avstå från att införa besöksförbud på äldreboenden, eftersom så många äldre uppges ha blivit deprimerade tidigare i år när de tvingades sitta instängda på sina rum i flera månader.

Även i Österrike, där stora delar av det övriga samhället stängts ned, har regeringen valt att tillåta besök på äldreboenden. Den som besöker en anhörig måste kunna visa upp ett negativt PCR-test som inte är äldre än 24 timmar, eller bära ett munskydd med hög skyddsklass.

I Tyskland stavas strategin som ska göra det möjligt att hålla boenden öppna ”snabbtest”. Inför varje besök ska anhöriga genomföra ett test, som inom en halvtimme visar om personen har en pågående coronavirusinfektion eller inte. Varje person som bor på äldreboende eller vårdhem ska ha tillgång till 20 test per månad, enligt hälsovårdsmyndigheten.

Men systemet är inte så enkelt som det låter, menar personal på tyska äldreboenden. En undersökning som flera mediebolag nyligen genomfört visar att knappt fem procent av de tillfrågade boendena använde testerna. Byråkrati, brist på skyddsutrustning och svårigheter för personalen att hinna med att testa besökare anges som skäl. Boenden i flera förbundsländer har därför, trots regeringens råd, valt att förbjuda eller begränsa besök.

Äldreboendet St. Anna i Haltern am See har än så länge inte haft ett enda bekräftat coronafall. Foto: Johannes Boecker/Privat

Peter Künstler, föreståndaren på äldreboendena i Haltern am See, säger att han är positiv till att äldreboendena erbjuds snabbtester. Men att testa varje besökare kommer inte att vara möjligt, säger han.

– Lyckligtvis kommer de anhöriga inte hit när de är sjuka. Än så länge har vi inte haft ett enda coronafall – tack gode Gud. Man vill gärna påstå att det beror på att vi har bra hygienrutiner, men ärligt talat har vi också haft otroligt tur.

Rädslan för virusutbrott på boendena lever Peter Künstler ändå med 24 timmar om dygnet, säger han.

– Det kommer jag att göra tills alla på boendena och alla i personalen är vaccinerade.