Snart en miljon döda i covid-19

Sedan de första covid-fallen i Wuhan i Kina blev kända för nio månader sedan har dödssiffran passerar snart en miljon, enligt John Hopkins-universitetets globala sammanställning. USA redovisar flest dödsfall kopplade till coronasmittan, mer än 200.000. Därefter följer Brasilien, Indien och Mexiko. I Europa har flest dödsfall inträffat i Storbritannien (drygt 42.000), Italien och Frankrike.

För några dagar sedan varnade WHO för att dubbelt så många kan dö innan det finns ett fungerande vaccin om inte världens länder samarbetar bättre i kampen mot pandemin.

– Om vi inte vidtar några åtgärder, ja, då kommer vi att se den siffran och tyvärr mycket högre siffror än så. Om vi inte gör allt är den siffran inte bara tänkbar, utan tyvärr väldigt sannolik, sa Michael Ryan WHO:s chef för krisberedskap, i fredags.

Just nu ser trenden olycksbådande ut på flera håll i världen, inte minst i Sydamerika och Indien. Många länder skärper på nytt sina restriktioner och stänger delar av samhället. De senaste veckorna har smittspridningen tagit fart på nytt i Europa, även om dödsfallen är betydligt färre än i våras.

– Det är ganska många länder som har en väldigt dramatisk ökning nu på sistone, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens presskonferens i torsdags. Han nämnde Storbritannien och Danmark som exempel.

I Sverige rapporteras något enstaka dödsfall om dagen, men när det gäller smittspridningen går utvecklingen enligt Anders Tegnell ”sakta men säkert” åt fel håll. Att dödsfallen är få förklaras med att viruset sprids bland yngre människor i hemmen och på arbetsplatser, inte på äldreboenden som i våras.

Sett till antalet döda per 100.000 invånare toppas listan bland världens större länder av Peru med 100 dödsfall per 100.000 invånare. Därefter kommer Belgien, Bolivia och Brasilien. Sverige är i det avseendet också relativt hårt drabbat och hamnar på en tolfteplats med omkring 58 döda per 100.000 invånare.

USA har fortfarande flest bekräftade fall av covid-19 med drygt sju miljoner. Därefter följer Indien, som med 1,3 miljarder invånare har en mångdubbelt större befolkning än USA, med sex miljoner fall.

Coronapandemin slår också hårt mot världsekonomin. I Indien, som före pandemin var snabbast växande ekonomin i världen, minskade tillväxten med 24 procent under andra kvartalet.

Enligt International Labour Organization, ILO, hade antalet arbetstimmar globalt vid halvårsskiftet minskat med 17,3 procent jämfört med december förra året. Det motsvarar 500 miljoner heltidsjobb, 100 miljoner fler jobb än ILO:s prognos i juni.

Arbetarnas inkomster globalt har sjunkit med 10,7 procent under årets nio första månader jämfört med samma period i fjol. Det innebär en minskning med hisnande 3 500 miljarder dollar, motsvarande drygt 31.000 miljarder kronor, eller 5,5 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP), enligt ILO.