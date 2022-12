Snart fördel Sverige när nya EU-lagar ska förhandlas

Fakta. Förhandlingar om 880 miljarder

Europeiska unionens ramverk för grannskapspolitik, utvecklingspolitik och internationellt samarbete antogs i juni 2021 efter tre års intensiva förhandlingar mellan medlemsländerna i rådet och ett antal EU-institutioner.

Ramverket har en budget på cirka 80 miljarder euro (880 miljarder kronor) för perioden 2021–2027.

Sverige tillsammans med bland andra Finland, Belgien, Irland och Luxemburg förespråkade mer resurser till de minst utvecklade länderna och fokus på fattigdomsbekämpning. Ländernas hade också progressiva

ståndpunkter i frågor som rör klimat, migration och jämställdhet.

Källa: Member State Influence in the Negotiations on the Neighbourhood,

Development and International Cooperation Instrument (NDICI) av Magnus Lundgren, Jonas Tallberg och Camilla Pedersen.

Utgiven av Expertgruppen för biståndsanalys.