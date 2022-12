Snöstormen stoppar räddningstjänsten i Buffalo – tre döda

Eire County i New York har lamslagits av snöstormen som har drabbat delar av USA under julhelgen. Två tredjedelar av alla polis-, brand- och akutbilar uppskattas vara insnöade, skriver Buffalo News.

På grund av de farliga förhållandena stoppade man utryckningar från räddningstjänsten. Men Buffalos borgmästare Byron Brown uppmanade ändå människor att ringa nödnumret om man är i allvarlig fara.

– Vi försöker fortfarande rycka ut men det kommer gå långsammare än vanligt. Det här är inte normala förhållanden.

Två personer i staden Cheektowaga har, i separata situationer, dött som en följd av att räddningstjänsten inte kunde nå fram till dem. En tredje person uppges ha frusit ihjäl i Buffalo. Borgmästaren uppmanar invånarna att stanna hemma och inte gå ut om det inte är absolut nödvändigt.

– Att lämna ditt hem sätter dig in en ännu farligare situation, sa han.

Bara på fredagen snöade det omkring 60 centimeter i Buffalo och hundratals personer uppges sitta fast i sina bilar. CNN har pratat med Lia Belle vars föräldrar fastnade under fredagseftermiddagen, mindre än två kilometer från sitt hem.

– Det finns inget jag vill ha mer än deras säkerhet just nu. Jag har försökt ta mig till dem med en släde men det är omöjligt, sa hon.

Hon tror att henne pappa skulle klara av att gå själv, men att han vägrar lämna mamman. På lördagen fick de hjälp att få loss bilen men vägen är fortfarande blockerad.

– Det är väldigt påfrestande och svårt. De är definitivt utmattade.

Elnätsoperatören National Grid meddelar att 25 000 människor var utan ström under natten till lördag. Chefen för Eire County, Mark Poloncarz, berättar att strömmen på många håll inte kommer vara tillbaka förrän på måndag.

– Tusentals kommer vara utan ström över natten, vilket innebär att de blir utan värme. Det är något som vi är väldigt bekymrade över, sa han.

För att hjälpa till med snöröjningen har New Yorks guvernör Kathy Hochul skickat in nationalgardet, skriver The Hill.

– New York-bor upplever en livshotande och farlig vinterstorm. Jag vill försäkra alla invånare att vi använder alla resurser vi har för att hjälpa till att hantera stormen och vi koordinerar med lokala myndigheter över hela staten, sa hon i ett uttalande på fredagen.