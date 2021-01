Sökinsatsen fortsätter efter saknade i norska Gjerdrum

Sökinsatsen i orten Ask som ligger i kommunen Gjerdrum några mil norr om Oslo, går in på sitt fjärde dygn. Under natten har arbetet skett från luften med hjälp av drönare och värmekamera, men polisens insatsledare Roy Alkvist säger på en pressträff att det inte har gjorts några nya fynd.

Vid 09-tiden återupptogs sökningen på marken. Planen är att utvidga sökområdet och gå in i fler hus. Hittills har två hus kunnat genomsökas.

– Vi ska fortsätta där vi slutade i går kväll och manskapet är på väg till skredområdet nu, säger Roy Alkvist.

Nio byggnader har kollapsat men risken för nya ras är fortsatt stor vilket försvårar sök- och räddningsarbetet. Enligt Norges vatten- och energimyndighet (NVE) har det varit nya ras i den nordöstra delen av skredområdet i natt.

För räddningsinsatsen inne på området är utvärderingarna om rasrisken avgörande för att veta hur långt in i området de kan gå.

– Vi utgår från bilder över området och stöder oss på geologernas analyser. Det är svårt att veta hur långt vi hinner innan det blir mörkt igen. Men jag tror att förhållandena är ungefär samma som igår, säger Roy Alkvist.

I sökarbetet använder man sig bland annat av motorsågar och hundar för att ta sig in och genomsöka de raserade husen. Det ingår också säkerhetspersonal längs kanterna på skredområdet som följer arbetet som även stöds av helikoptrar.

Insatsen beskrivs fortfarande som en räddningsaktion med hopp om att hitta överlevande. Enligt Roy Alkvist är det baserat på hälso- och sjukvårdens bedömningar.

– Vi stödjer oss på vad hälsomyndigheterna säger, det är dom som har kompetensen.

Vid 15-tiden på fredagen uppgav polisen att en död person hade hittats i skredområdet. Personen är ännu inte identifierad, men svaret kan komma på lördagen.

Polisen har gått ut med en lista över namn på samtliga saknade – fem kvinnor, tre män och två barn – däribland en flicka född 2018 och en 13-årig flicka. Polisen utgår ifrån att den döda personen är en av dem.

Gårdagens markinsats genomfördes av svensk specialutbildad personal från Räddningstjänsten i Storgöteborg, det så kallade Nusar-manskapet (Nationell förstärkningsresurs för urban sök och räddning), tillsammans med norska hundpatruller och understöd av helikoptrar.

Nusar-teamet tog sig in den röda zonen i skredområdet genom att lägga ut frigolitplattor. Det svenska teamet har nu lämnat Ask.

– Det har varit svåra omständigheter och ett komplicerat räddningsarbete, men samarbetet med den norska räddningsledningen har fungerat mycket bra, säger Kent Kockum, teamledare vid räddningstjänsten i Göteborg till VG.

Bostadsområdet som har kollapsat är byggt på kvicklera. Vad som har orsakat jordskredet som inträffade vid 04-tiden i onsdags är inte klarlagt och en djupare analys kommer att göras när den akuta fasen är över, uppger Toril Hofshagen på NVE. Samtidigt framhåller hon att det i sig inte är en fara att bo på kvicklera så länge den är stabil och att det sker undersökningar regelbundet för att upptäcka rasrisker.

– Det här är ett unikt skred som har skett här i Gjerdum. Det är det största kvickleraskredet som har hänt i Norge sedan 1893, säger Toril Hofshagen.

I nuläget finns det inget som tyder på att det är aktuellt med några nya evakueringar i Ask.

Läs mer:

Riskabel sökinsats efter saknade i norska Gjerdrum

”Det fanns ingen tid att packa utan vi bara rusade ut”

Tio saknas efter jordskredet i Norge – svensk räddningspersonal på plats

”Jag känner till flera på listan, det är en enorm tragedi för vår by”