Sommar-OS i Tokyo – spelen som invånarna vill slippa

Det skulle bli en nystart för Japan efter den förödande kärnkraftsolyckan och tsunamin i Fukushima för tio år sedan. Humöret skulle höjas och ekonomin få ett uppsving.

Nya hotell började byggas, restauranger satsade och affärsinnehavare räknade på ökade intäkter efter att Tokyo för sju år sedan valdes till värdstad för sommar-OS 2020. Spelen har hamnat i ”trygga händer”, sade den dåvarande ordföranden för Internationella olympiska kommittén (IOK), Jacques Rogge.

Den enda risken: skulle deltagarna klara hettan? Spelen hålls under årets varmaste period i Japan och det fanns en oro för att de höga temperaturerna kunde vara skadliga för hälsan.

Den nybyggda OS-stadion i Tokyo där invigningsceremonin kommer att hållas. Foto: Rodrigo Reyes Marin/TT

Sedan dess har OS-festen kommit av sig innan den började. Pandemin har tagit över från hettan som den stora hälsorisken och viruset har redan tvingat Tokyo att skjuta upp OS i ett år.

Nu talar det mesta för att spelen blir av och att elden tänds den 23 juli inne på den nybyggda OS-stadion i Tokyo, även hånfullt kallad ”toaletten” för sin design.

Det blir ett OS som inte liknar något annat. Tillströmningen av utländska besökare uteblir. Och tillfället för värdlandet att göra reklam för sin nation – som politiker ofta brukar motivera ett OS med – går om intet. Utländsk publik har förbjudits. Och det kanske inte blir någon publik alls.

Beslut om inhemska åskådare ska tillåtas har ännu inte tagits, även om det ryktas att de ska släppas in efter uppvisande av negativt covidtest. Skulle också japaner portas från tävlingsarenorna blir OS i Tokyo det första som endast kan följas från tv-sofforna.

Och det är redan ett OS i avsaknad på entusiasm i värdlandet. Japan är fortfarande mitt i pandemin, vaccinationsprogrammet går trögt och många ifrågasätter prioriteringen.

– Det är ett självmordsuppdrag för Japan att stå som OS-värd nu, har Hiroshi Mikitani, vd för den japanska e-handelsjätten Rakuten sagt till CNN.

Demonstranter i Tokyo framför sitt budskap ”ställ in OS”, 9 maj 2021. Foto: TT

Han har stöd av ett av Tokyos läkarförbund som kräver att OS ställs in och virologer som pratar om risk för smittspridning. Samtidigt visar opinionsmätning efter opinionsmätning att en majoritet av japanerna vill att spelen skjuts upp eller ställs in. Till och med spelens japanska sponsorer tvekar. De pengar de satsat och som de hade hoppats få tillbaka genom jippon vid arenorna och genom att smörja kunder med gratisbiljetter är nu kastade i sjön, säger källor till Financial Times.

Att hålla OS när Tokyo och nio andra områden i Japan har utropat nödläge fram tills den 20 juni är galet och ologiskt, anser Koichi Nakano, professor i statskunskap vid universitetet Sophia i Tokyo.

– Det här är inte ett vanligt sportevenemang, det är ett jätteevenemang. 80.000 kommer hit i ett läge när vi i stort sett har inreseförbud och utlänningar som bor och arbetar här har svårt att komma in. Att genomföra det samtidigt som den indiska varianten av viruset är på väg att ersätta den brittiska i Japan är inte klokt, säger han.

OS i Tokyo bör… Grafik: DN Källa: The Asahi Shimbun

Men arrangörerna tycker sig ha en strategi för att trygga spelen. Det handlar om att deltagarna, deras entourage och journalister ska leva i bubblor. De får inte röra sig bland allmänheten, måste äta på speciellt utvalda restauranger och får inte åka med allmänna kommunikationsmedel. Journalister ska i förväg presentera ett detaljerat schema på vilka evenemang de ska bevaka i 14 dagar. För att kontrollera att reglerna följs och att de inte rör sig utanför det tillåtna området kommer de att bevakas genom gps, meddelade nyligen Tokyos OS-general Seiko Hashimoto.

Men Koichi Nakano tvivlar på att bubbelstrategin fungerar. En journalist som vill bryta sig ur bubblan kan lämna mobiltelefonen på hotellet för att inte spåras, konstaterar han.

– Journalister är nyfikna till sin natur. De behöver beblanda sig med folk och röra på sig för att göra sitt jobb. Det är inte realistiskt att alla kommer att hålla sig till reglerna. Det är heller inte bra för pressfriheten.

Och även om bubblorna håller är han orolig för att OS kommer att göra japanerna mindre försiktiga och därmed öka risken för ytterligare smittspridning.

– Om regeringen säger att Japan är säkert nog för att hålla ett OS varför ska befolkningen då lyda råden om att vara försiktiga och stanna hemma? Hur är det då möjligt att säga att pandemin inte är över, frågar han sig.

Brandmän vaccinerar sig i Tokyo, 8 juni 2021. Endast 6 procent av befolkningen i Japan har fått två sprutor. Foto: Charly Triballeu/AFP

Något krav på att de som deltar i OS är vaccinerade kommer inte att finnas. Men IOK har tecknat ett kontrakt med Pfizer som ska donera vaccin till deltagare och deras anhang. Även journalister erbjuds Pfizers vaccin. IOK:s president Thomas Bach har sagt att han räknar med att 80 procent av deltagarna kommer att vara vaccinerade.

Samtidigt går vaccinationsprogrammet i Japan trögt. Endast 6 procent av befolkningen har fått två sprutor. Nu försöker man skynda på vaccinationerna, men brist på sjuksköterskor och läkare som kan ge sprutan håller nere tempot.

Yuki Yamaguchi, bibliotekarie i Tokyo, berättar att det i stort sett är omöjligt att reservera tid för vaccinering, även för de äldre som ska gå först.

– En tidigare kollega som är 70 år kunde till sist boka tid, men hon får sin första spruta först i augusti! säger hon.

Hon berättar också att det är svårt att få testa sig för covid-19 i Japan.

– Jag hade en vän med feber som försökte ringa vårdcentralen för att få boka tid för att testa sig. Men hon kom inte fram, de var överbelastade. OS-deltagarna däremot kommer att testa sig regelbundet. Varför ska det vara lätt för dem att testa sig men inte för befolkningen? frågar hon sig.

OS-ringarna vid Odaiba Beach i Tokyo. Foto: Stanislav Kogiku/TT

Det är mycket som är ologiskt med sommar-OS i Tokyo, menar Koichi Nakano. Som att arrangörerna ska dela ut 160.000 kondomer till de drygt 11.000 deltagarna, 14 kondomer per person. Det är visserligen normalt att kondomer delas ut under ett OS där den olympiska byn är känd som ett ställe att träffa människor från hela världen. Men i år uppmanas deltagarna till social distans. Vid tävlingarna är hejarop och high-five förbjudna, kramar likaså. Klappa händerna är det som gäller.

Koichi Nakano har svårt att hålla sig för skratt.

– Hur ska deltagarna ha sex om de samtidigt ska hålla social distans, frågar han sig.

Arrangörerna har dock försäkrat att kondomerna kommer med ett meddelande om att de inte ska användas under spelen. Deltagarna uppmanas ta med dem hem. ”Som souvenirer”, som Koichi Nakano säger ironiskt.

Sett ur ett globalt perspektiv har Japan klarat pandemin relativt bra. Totalt har 14.023 dött med covid-19 och 775.000 smittats, enligt statistiken. Strategin har liknande den i Sverige gått ut på att se till att sjukhusen inte blir överbelastade. Någon nollvision har inte funnits och samhället har hållit relativt öppet.

Men det görs få tester i landet, vilket gör det svårt att upptäcka när en ny våg av smittspridning, som den fjärde i april, är på väg och förmodligen gör att mörkertalet över antalet smittade är stort. Nu har smittspridningen gått ner från när det var som värst. Men sjukvården är ansträngd och när OS-arrangörerna efterlyste 500 sjuksköterskor för att arbeta som volontärer gick det japanska vårdförbundet i taket.

På vaccinationsmottagningen i Otemachi i Tokyo kan 10.000 personer vaccineras per dag. Bristen på på sjuksköterskor och läkare som kan ge sprutan håller dock tempot nere i hela landet. Foto: Stanislav Kogiku/TT

– Jag är vansinnigt arg på att man insisterar på att hålla ett OS trots den risk som patienter och sjuksköterskor står inför, skrev dess ordförande Susumu Morita i ett uttalande där han argumenterade för att pandemibekämpningen måste gå före OS.

Han är inte ensam. 10.000 av den tänkta styrkan på 80.000 volontärer, som är viktiga kuggar under ett OS och brukar vara sanna OS-entusiaster, har hoppat av, rädda för att smittas av viruset.

Yuka Sogame är sjuksköterska från Japan och bor för närvarande i Peking. Hon tycker att invånarnas liv måste prioriteras och ser ingen poäng med att hålla OS.

– Kollegor till mig inom sjukvården i Japan har jobbat hårt hela det senaste året och är utmattade. Om vi sätter mer press på dem blir det svårt att upprätthålla sjukvårdssystemets standard, säger hon.

Hon ifrågasätter också den grundtanke OS som lades fram när regeringen ansökte om OS, att Japan ska visa världen att landet är tillbaka efter olyckan i Fukushima.

– Nu kommer det ju inte att komma några utländska turister.

Inifrån OS-arenan i Tokyo. Foto: Hitoshi Katanoda/TT

Går det att ställa in OS? Ja, och beslutet tas formellt av IOK. De kan ställa in vid krig eller inhemsk oro, men också om man tror att deltagarnas säkerhet är i fara. Enligt de olympiska stadgarna ska IOK försäkra idrottsutövarnas hälsa.

Och hittills har IOK argumenterat att hälsan är garanterad. Men ett OS handlar också om pengar och kritiker misstänker att ekonomi är det verkliga skälet till att OS inte ställs in. IOK beräknas tjäna 70 procent av sina inkomster på sändningsrättigheterna till OS och kan åka på ett rejält ekonomiskt bakslag om spelen ställs in. Också för Japan kan den finansiella smällen bli stor. Landets budget för spelen, 105 miljarder kronor, har redan överskridits med råge. Utan tävlingarna förlorar landet också de pengar som deltagarna och deras entourage spenderar på mat och hotell. Samtidigt kan notan bli ännu högre om OS blir ett superspridarevenemang. Det skulle dessutom vara förödande för Japans försök att visa upp landet från en ljus sida.

Nakano Kohichi menar att Japans regering skulle kunna ställa in, även om det formellt är upp till IOK.

– Japan är ingen koloni till IOK. Det går att stoppa spelen. Man kan till och med stoppa dem efter invigningen om ett utbrott uppstår och deltagare börjar åka hem.

Han är i synnerhet orolig inför paralympics som inleds den 24 augusti och pågår till den 5 september.

– Risken är att smittspridningen ökar efter OS. Det är särskilt allvarligt för dem som deltar i paralympics och har olika typer av nedsatt hälsa.

Japans premiärminister Yoshihide Suga under en pressträff den 28 maj i år. Foto: Behrouz Mehri/AP

För den japanska premiärministern Yoshihide Suga står mycket på spel. Ett lyckat eller misslyckat OS kan bli avgörande för hans politiska framtid. Det var hans företrädare Shinzo Abe som tog OS till Japan. Men efter att Abe avgick av hälsoskäl förra året är det Suga som får ta kritiken både vad gäller pandemin och OS. Om spelen blir lyckade är det också lägligt för honom att håva in beröm. I september ska hans parti, styrande LDP, avgöra om han får sitta kvar som partiledare. Och senast i oktober hålls allmänna val i Japan.

Koichi Nakano tror att Sugas chans är medierapporteringen. Alla stora tidningar är medsponsorer till spelen och bara en av dem, Asahi Shimbun, har i en ledare sagt att OS borde stoppas.

– När spelen börjar kommer allt att handla om OS i medierna. Det blir ett massivt propagandaexperiment. Vi får se om det fungerar.

Fakta. OS har ställts in tre gånger Senast Japan stod som värd för sommar-OS var 1964. Då sågs spelen som en viktig symbol för landets återhämtning efter andra världskriget. På samma sätt skulle årets OS vara en symbol för att landet hämtat sig från katastrofen i Fukushima. Japan försökte också få OS till Tokyo 1940. Men då ställdes spelen in på grund av kriget. OS ställdes också in 1916 och 1944. Visa mer