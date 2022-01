Sopor i drivor i USA efter stöldvåg mot godståg

Ett hav av strimlade pappkartonger, emballage, kläder som slitits ur paket och dumpats på järnvägsspåren – och ett par dockor i sina än så länge obrutna förpackningar, som med oseende ögon stirrar på ett förbirusande tåg.

Bilderna från Los Angeles-förorten Lincoln Heights, som de senaste veckorna cirkulerat i amerikansk media, upprör och förskräcker. The New York Times beskriver dem som ”hämtade från en postapokalyptisk film – snarare än från vår tids Los Angeles” – och visar resultaten av den stöldvåg som de senaste åren riktas mot de amerikanska godstågen – en typ av brottslighet som ökar alltmer i pandemins spår.

Pappkartonger, emballage och kläder ligger utspridda på järnvägsspåren i Lincoln Heights. Foto: Gene Blevins/TT

Lincoln Heights är inte bara en av de äldsta stadsdelarna i Los Angeles, utan också ett av naven i det järnvägsnät som styrs av USA:s största järnvägsbolag Union Pacific Railroad. De senaste åren har dock platsen förvandlats till ett populärt mål för de tjuvar som specialiserat sig på att plundra de godsvagnar som varje dag fraktar hundratusentals paket fram och tillbaka över den nordamerikanska kontinenten.

När tågen står stilla för att lastas om passar tjuvarna på. Snabbt bryter de sig in i vagnarna, och innehåll som inte anses vara värt att stjäla lämnas på marken – tillsammans med kartonger och emballage. Vilket genererar enorma mängder skräp.

Det alltmer desperata läget i Lincoln Heights aktualiserades efter att ett godståg spårat ur på platsen i mitten av januari.

Huruvida urspårningen skedde på grund av skräp på spåren är ännu inte fastställt, men i ett försök att blidka de många kritiska röster som höjdes kring läget på platsen, lovade Kaliforniens guvernör Gavin Newsom snabbt att ta i med hårdhandskarna mot kartonghavet.

Några dagar efter olyckan kunde guvernören själv, i sällskap av personal från USA:s transportdepartement, ses fylla dussintals sopsäckar på platsen – synbart berörd, enligt LA Times.

– Det som skett här är oacceptabelt, så jag tog av mig kostymen och slipsen och kom hit, sa Newsom till det samlade pressuppbådet.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom hjälper till att plocka skräp. Foto: Robert Gauthier/Los Angeles Times/TT

Lincoln Heights är dock långt ifrån den enda amerikanska orten som drabbats av ett ökande antal godsstölder under de senaste två åren. Enligt Union Pacific Railroad ökade antalet stölder, tillsammans med överfall och rån mot järnvägsbolagets anställda, med 160 procent under 2021.

Läget förvärrades markant under årets sista månader – och bara i oktober uppgick ökningen till hela 356 procent jämfört med samma månad 2020.

Stölderna kostar järnvägsbolagen stora summor pengar – bara Union Pacific Railroad beräknas ha förlorat upp till fem miljoner dollar.

Problemet har även lett till att viktiga kunder som paketdistributionsföretag som UPS och Fedex nu ser sig om efter andra transportmedel – och i ett försök att sätta stopp för stöldvågen har järnvägsbolagen börjat använda sig av drönarbevakning av de mest drabbade sträckorna.

Personal städer upp vid spåren. Foto: Gene Blevins/TT

Enligt German Hurtado, polischef inom Los Angeles-polisen, finns det flera förklaringar till att just Lincoln Heights har blivit ett favoritmål för godstjuvarna under de senaste åren, skriver New York Times.

Platsens geografiska läge, där järnvägsspåren befinner sig under marknivå, vilket gör området insynsskyddat, är en anledning – men framförallt handlar det om att den ekonomiska utsattheten i den tätbefolkade Los Angeles-förorten markant har ökat under den pågående pandemin.

– Här har hög brottslighet i kombination med covid-19 skapat en ”perfekt storm”. Människor förlorar sina jobb – och hemlösheten breder ut sig, säger han till tidningen.

Och att pandemin är en del av förklaringen till den stöldvåg som drabbar de amerikanska godstågen är något som även Eesha Sharma, lektor i marknadsföring vid Fowler College of Business vid San Diego State University, instämmer i.

– Många ställs inför ekonomiska utmaningar. Och det påverkar inte bara dem med minst resurser, säger hon till tidningen.