Sorgen förbyttes i en spontan prideparad längs Karl Johan

Ett taktfast rop började eka mellan husen: ”We are here, we are queer, we won't disappear”.

Vi är här, och vi tänker inte försvinna.

I centrala Oslo hade klockan hunnit bli 15 på lördagseftermiddagen och samtidigt, några kvarter bort, inledde statsminister Jonas Gahr Støre regeringens presskonferens:

– I dag skulle vi ha fyllt gatorna av glädje, i stället är de fyllda av sorg, sa Gahr Støre.

Sorg, ja, och stillhet. Det präglade förmiddagstimmarna kring Rosenkrantz gate där det snart skapats fem stora blomsteransamlingar.

Bild 1 av 3 Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 3 Foto: Beatrice Lundborg Bild 3 av 3 Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Men det tidiga påbudet från arrangörerna Oslo Pride och föreningen FRI om att paraden hade ställts in, ville alltför många inte gå med på. Vid klockan 14, samtidigt som säkerhetstjänsten meddelade att terrorhotnivån höjts till den högsta, samlades kanske 500 pridedeltagare i parken framför Stortinget.

Strax började de tåga längs Karl Johan upp till Slottet och längs vägen anslöt fler och fler. Från paradgatans uteserveringar möttes spontanparaden av stående applåder.

I den 30-gradiga hettan vände tåget åter ner längs Karl Johan innan det svängde upp till blomsteransamlingarna och polisens avspärrningsband invid London pub, där två skjutits ihjäl och ett tiotal skadats allvarligt ett halvt dygn tidigare.

Bild 1 av 3 Det spontana pridetåget gick förbi slottet. Foto: Beatrice Lundborg Bild 2 av 3 Den spontana prideparaden stannade till framför avspärrningarna. Foto: Lars Näslund Bild 3 av 3 Foto: Beatrice Lundborg Bildspel

Nu bestod den spontana prideparaden plötsligt av flera tusen deltagare. ”We will not be silenced” (”Vi kommer inte att tystas”), löd texten ett av många plakat.

Och så brakade Whitney Houstons ”I wanna Dance With Somebody” loss från en stor högtalare, och från protesttåget sprack plötsligt leenden fram.

Arrangörerna uppmanade samtidigt till hela Norge att hänga med – i sociala medier, under hashtagen #walkwithpride.

– Vi kan fortsatt vara stolta och synliga, låt oss vara det i grannskapet, med familjen, nära och kära. Vi uppmanar också alla våra stöttepelare och allierade att delta i lokala evenemang och visa solidaritet, sa ledaren för föreningen Fri Inge Alexander Gjestvang i ett uttalande.

Läs mer:

Norskt vittne: ”Jag var klar för att möta Jesus”

Attacken mot gaybaren i Oslo utreds som islamistiskt terrordåd

Misstänkte 42-åringen känd av säkerhetspolisen sedan 2015

Johan Hilton: Det är en del av vårt själva nervcentrum som har attackerats