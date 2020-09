”Sovjetiska forskare som fick i sig novitjok kom aldrig tillbaka till jobbet”

Vil Mirzajanov är sovjetkemisten som avslöjade för väst att nervgiftet novitjok existerar. I 27 år, från 1965 till 1992, arbetade han på det sovjetiska forskningsinstitutet Statliga vetenskapliga forskningsinstitutet för organisk kemi och teknologi (GOSNIIOCHT) i Moskva. Institutets arbete var hemligt. En av dess stora vetenskapliga bedrifter var att skapa nervgiftet novitjok.

I motsats till Vladimir Uglev, som DN tidigare har intervjuat, var Mirzajanov inte personligen ansvarig för det vetenskapliga arbetet med novitjok. Hans roll var att leda kontraspionaget mot utländska underrättelsetjänster. Han hade tillgång till hemligt material och kände väl till arbetet med nervgiftet.

– Jag jobbade också som kemist och analytiker. Mina aspiranter utarbetade metoder och vi gjorde fältexperiment i Sjichany, säger Vil Mirzajanov i en intervju med DN från sitt nuvarande hem i Princeton.

Sjichany var institutets hemliga laboratorium för kemvapen utanför Saratov i sydvästra Ryssland.

Polis och säkerhetspersonal utanför sjukhuset Berlin Charité där den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj togs in efter att ha förgiftats. Foto: Bernd von Jutrczenka/TT

År 1992 publicerade Mirzajanov en artikel i Moskovskie novosti där han anklagade ryska regeringen för att bryta mot Konventionen om förbud mot kemiska vapen, eftersom man fortsättningsvis producerade gifter som tillhörde kategorin förbjudna kemiska vapen. Mirzajanov drogs inför rätta för att ha avslöjat en statlig hemlighet. Han friades i brist på bevis och emigrerade till USA 1995. I dag bor han i Princeton, New Jersey. År 2008 var han den första som avslöjade formeln för novitjok i boken ”State secrets: an insider's chronicle of the Russian chemical weapons program”.

Mirzajanov intervjuas flitigt i oberoende ryska medier om förgiftningen av den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Enligt honom råder det inte minsta tvivel om vem som är skyldig till förgiftningen av Navalnyj.

– Vem tillverkar det här giftet? Det är ingen tvekan om saken. Ryssland har monopol. När det gäller gifter som faller utanför standardtillverkning är arbetsinsatsen så stor att man verkligen måste anse sig behöva giftet för att lägga ned de resurserna. Varför skulle Tjeckien eller Tyskland behöva det? Att tillverka novitjok görs inte på några månader, det kräver år av vetenskapligt arbete.

När Sergej och Julia Skripal förgiftades i Salisbury 2018 spårade brittiska polisen upp de skyldiga – agenter från GRU, den ryska arméns underrättelsetjänst. Den ryska säkerhetstjänsten FSB förgiftade Aleksandr Litvinenko med polonium 2006. Mirzijanov tror att någon av dessa organisationer ligger bakom även attentatet mot Navalnyj.

Två personer i skyddskläder sanerar novitjok i Salisbury 2018 där nervgiftet användes mot Sergej och Julia Skripal. Foto: Matt Dunham/AP

– Jag var förvånad när beskedet kom att det var novitjok. Jag hade inte trott att de skulle skulle upprepa sig. Men det är i och för sig inte så konstigt. Brottslingar återvänder till brottsplatsen. Med Skripals misslyckades man, andra gången tänker man att nu har vi lärt oss.

Att ryska säkerhetstjänsten skulle använda ett gift som så tydligt pekar ut dem själva framstår som besynnerligt. Men Mirzajanov säger att säkerhetstjänsten resonerar på sitt eget sätt.

– Det behövs en så oerhört liten mängd gift och den är enkel att använda. Novitjok är heller inte speciellt lätt att spåra, det är ingen standardvara. Efter Skripals visste de förstås att giftet kan spåras, men eftersom mängden som behövs är så liten tänkte man antagligen att Navalnyj inte behöver hållas kvar i Ryssland särskilt länge för att giftet ska hinna försvinna ur kroppen. Där gjorde de en miss. Det har förstås gjorts experiment på kaniner hur snabbt giftet försvinner, men människan är något annat.

Aleksej Navalnyj. Foto: Mladen Antonov/AFP

Novitjok är inget enskilt gift utan ett samlingsnamn på en grupp nervgifter. Vil Mirzajanov tror att det i Navalnyjs fall handlade om A242 i pulverform, som han fick i sig upplöst i vätska. Det har även Vladimir Uglev sagt i en intervju för den ryska tidningen The Insider.

– Jag antar att de prövade en annan form av novitjok än den som användes på Skripals, eftersom att de trodde att den skulle bli svårare att spåra.

Skripals förgiftades genom huden, troligen efter att dörrhandtaget hade sprejats med giftet.

Enligt Mirzajanov har Ryssland tillräckligt stora lagliga mängder novitjok för att det ska räcka för säkerhetstjänstens operationer.

– Ryssland har rätt att producera upp till 100 gram gift per år i vetenskapligt syfte. Tio milligram räcker för att döda en människa.

I motsats till en tysk källa i Die Zeit säger Mirzajanov att målet inte nödvändigtvis var att döda Navalnyj.

– Jag tror att de framför allt ville göra honom till en invalid för livet. Annars hade det varit lätt att ge en dos som är tillräcklig för att döda en människa. Sådana saker studerar vetenskapsmännen noga genom djurförsök.

Mirzijanov säger att han är ”försiktig optimist” när det gäller Navalnyjs chanser att återfå hälsan.

– Läkarvetenskapen har gått framåt. Sedan Sergej och Julia Skripal förgiftades i Storbritannien har man fått ny kunskap. Men det är svårt att säga om Navalnyj blir helt och hållet frisk. De forskare som förgiftades av misstag under sovjettiden återvände inte till jobbet och man fick aldrig veta hur det hade gått för dem. Det var hemligt. Jag vet bara att de blev invalider.

Fakta. Greps två gånger Född: Den 9 mars 1935 (85 år) i Starokanysjevo, Basjkirien Bakgrund: Mirzajanov, som är tatar, föddes i en lärarfamilj. Han studerade kemi vid det prestigefyllda Lomonosov-universitetet för kemisk teknologi och blev doktor 1985. Från 1965 till 1992 arbetade han på det sovjetiska forskningsinstitutet Statliga vetenskapliga forskningsinstitutet för organisk kemi och teknologi (GOSNIIOCHT) i Moskva. År 1992 publicerade han tillsammans med Lev Fjodorov en artikel i Moskovskie Novosti där han anklagade ryska regeringen för att bryta mot Konventionen om förbud mot kemiska vapen. Han greps två gånger och satt några månader i Lefortovo-fängelset, anklagad för att ha avslöjat en statlig hemlighet. År 1995 emigrerade han till USA. Visa mer

Läs mer:

Michael Winiarski: Rädslan ökar för att Navalnyj ska peka ut de skyldiga

Rysk polis vill förhöra Navalnyj