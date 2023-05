Sovjetvapnen som gör comeback på slagfältet

Logga in

Logga in

BTR-50 pansarvagn

Proryska bloggaren Kirill Fedorov var först med att lägga ut en bild på amfibiepansarvagnen BTR-50 i samband med striderna i Ukraina. Senare lade även projektet Ukraine Weapons Tracker ut en bild på vagnen, skriver The Insider.

Modellen togs i bruk i Sovjetunionen redan 1954.

– För att uttrycka sig krasst, om man tittar på bilderna ser det ut som en vagngående plåtlåda. Personalen sitter i pansarutrymmet och är skyddad mot finkalibrig eld – ammunition från handeldvapen som Kalasjnikov och kulsprutor – från sidorna. Men de har inget skydd mot projektiler ovanifrån, säger Jörgen Elfving till DN.

MT-12 pansarvärnskanon

Pansarvärnskanonen MT-12 Rapira utvecklades i slutet av 1960-talet och används både av ryska och ukrainska styrkor. De sistnämnda har förvandlat MT-12 Rapira till improviserade självgående artilleriförband, genom att montera dem på MT-LB-pansarbandvagnar.

– Det här är en gammal pansarvärnskanon. Det är en dragen pjäs, ganska stor och otymplig. Den är inte anpassad för dagens stridsfält och rörlig krigföring, säger Jörgen Elfving.

En T-55 stridsvagn tillhörande den makedonska armén i byn Opae år 2001. Makedonien har därefter bytt namn till Nordmakedonien. Foto: Dimitri Messinis/AP

T-54 och T-55 stridsvagn

Stridsvagnen T-54 började tillverkas 1945 och uppgraderades senare till modellen T-55, som ser identisk ut. Stridsvagnarna har blivit symboler för kalla kriget och använts i nästan alla större militära konflikter.

Officiellt sett slutade stridsvagnarna användas i Ryssland 2010, men de fanns kvar i förråden. I våras lade Conflict Intelligence Team, som analyserar data från öppna källor, ut bilder på ett tåg som transporterade T-54 och T55 stridsvagnar från staden Arsenjev i sydöstra Ryssland i riktning västerut. Senare dök en bild på en av stridsvagnarna upp vid fronten i Zaporizjzjaregionen i Ukraina.

Enligt Jörgen Elfving har ryssarna moderniserat vagnarna med förbättrat skalskydd och siktesutrustning innan de har satts in i Ukraina. Trots det kan de inte mäta sig med västerländska stridsvagnar – exempelvis Leopard 2 – som den ukrainska militären har fått av väst.

– Å andra sidan kan de ha en uppgift att fylla om de används som understöd i stället för som en traditionell stridsvagn. Man gräver ned vagnen så att bara tornet och kanonen sticker upp över markytan, sedan står vagnen på samma plats som understöd för de försvarande förbanden, säger han.

Ukraina har också tillgång till stridsvagnarna.

– Frågan är om de har tagit dem från ryssarna eller om de redan fanns i Ukraina. Jag utesluter inte att de kan vara ett arv från Sovjettiden.

En förstörd rysk T-62 stridsvagn i Afghanistan 1981. Foto: AP

T-62 stridsvagn

I slutet av maj förra året kom det första tåget med T-62 stridsvagnar fram till den ukrainska staden Melitopol. Majoriteten av vagnarna sattes in i Donbass och på västra sidan av floden Dnjepr.

T-62: an var en av de vanligaste stridsvagnarna som tillverkades under kalla kriget. Modellen började produceras i början av 1960-talet och användes under Pragvåren 1968, då Sovjet invaderade Tjeckoslovakien. Därefter har den bland annat nyttjats i kriget mellan Sovjet och Afghanistan samt i de båda Tjetjenienkrigen.

– Det är arvtagaren till T-54 och T-55. Även T-62 har moderniserats med ny siktesutrustning och förstärkt skalskydd, men frågan är hur många som har satts in i Ukraina. Enligt källor i ryska försvarsindustrin har de förmåga att modernisera 600 stridsvagnar i månaden, säger Jörgen Elfving.

D-1 haubits

D-1 haubits 152 mm började tillverkas redan 1943 och användes i slutet av andra världskriget. De var i bruk fram till 1980-talet.

Enligt den proryska bloggaren Andrej Morozov började haubitsarna anlända till slagfältet i Ukraina i augusti förra året, men det dröjde fram till oktober innan den första bilden lades ut på vapnet – då från Donbass. Morozov lade senare ut bilder där vapnet används i strid och som verkar vara tagna sommaren 2022.

Läs mer:

Ryssland plockar fram 60 år gamla stridsvagnar

Ryska elitförbandet maldes ned i Ukraina