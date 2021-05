”Spanien mycket oroat över Marockos militanta agerande”

Västsahara, spansk koloni fram till 1975, ses av Marocko som en del av dess territorium, men den Algerietstödda gerillan Polisario gör anspråk på området för det infödda sahrawiernas räkning. Gång på gång under årens lopp har den ömtåliga frågan stört Spaniens och Marockos nära relationer. Senast i november i fjol hettade det till på nytt, då USA:s president Donald Trump erkände Marockos anspråk på området – varpå Spaniens vice regeringschef Pablo Iglesias öppet tog parti för Polisario.

Marockos och Spaniens intressen är sammanslingrade med varandra på oräkneliga vis, framför allt i kampen mot terrorismen och kontrollen av migrationen från Afrika till Kanarieöarna och till de spanska enklaverna på den marockanska medelhavskusten, Ceuta och Melilla. Marockos underrättelsetjänst har många ögon och öron i Spanien, inte bara bland de 800.000 invandrade marockanerna, utan också i statsapparaten. Många vålds- och terrordåd har avstyrts i Spanien efter tips från den marockanska säkerhetstjänsten DST.

Hur väl informerat Marocko är om spanska förhållanden fick regeringen erfara i april, då den spanska underrättelsetjänsten CNI i största hemlighet förde en äldre man, svårt sjuk i covid-19, från flygplatsen i Zaragoza 20 mil norrut till ett sjukhus i Logroño. Patienten, som skrevs in under falskt namn, var Brahim Ghali, Polisariogerillans omstridde ledare. Tyskland, som likt Spanien motsätter sig Marockos ockupation av Västsahara, hade nekat honom vård innan Spanien tog emot honom. Till de spanska myndigheternas häpnad gick det inte mer än ett par timmar efter att Ghali lagts in förrän man i Rabat visste precis var han befann sig. Marockanerna visste också att agenter från den algeriska underrättelsetjänsten ackompanjerat Ghali under färden.

Att Marocko skulle besvara Spaniens ”svek” stod klart. Men man väntade tills det spännande regionvalet i Madrid den 4 maj var över, så att dramatiken skulle få maximal exponering i spanska medier. Medan man väntade kom en oväntad present från Washington: tvärtemot vad Spanien och EU hoppats anammade USA:s nya ledning Trumps marockanska politik och erkände Västsahara som en del av Marocko.

USA:s definitiva erkännande gav kung Mohammed VI:s regering vind i seglen. När Marocko för tio dagar sedan lät drygt 8.000 marockaner och afrikanska migranter simma, segla eller vada in i Ceuta, så var det landets mest militanta aktion mot Spanien sedan ockupationen av den spanska ön Perejil 2002. DN:s sagesman på spanska utrikesdepartementet tror till och med att Marocko hoppats pressa Spanien till ett erkännande av ett marockanskt Västsahara:

– Att Marocko tolkar behandlingen av den sjuke Ghali som ett brott mot dess suveränitet visar att USA:s stöd stigit marockanerna åt huvudet.

Marocko har erbjudit den landsflyktige katalanske ledaren Carles Puigdemont politiks asyl. Foto: Hatim Kaghat

Häromveckan, i en annan pik till Spanien, meddelade Marocko den landsflyktige katalanske ledaren Carles Puigdemont att han kan räkna med politisk asyl där.

Spanien har inte gett vika. Det vet att det, trots Frankrikes tysta stöd åt Marocko, har EU med sig i denna konflikt. Om Marocko slutar kontrollera migrationen mellan sig och Spanien så kolliderar det med Bryssel, inte bara med Madrid. EU är Marockos viktigaste handelspartner, via två viktiga frihandelsavtal, 1996 och 2010, och det mesta av varuflödet går landvägen genom Spanien.

Fakta. Drog tillbaka trupperna utan strid Spanien och Marocko har en lång gemensam historia. Under tidig medeltid lydde det som i dag är Spanien och Portugal under två marockanska stormaktsdynastier, almoravider och almohader. 1860 erövrade Spanien hela norra Marockos kust, ”protektoratet”. Efter Berlinkongressen 1884 tog Spanien över Västsahara. 1975, efter att kung Hassan II skickat 350.000 marockaner in i den spanska kolonin, ”den gröna marschen”, gick kung Juan Carlos I (diktatorn Francisco Franco låg medvetslös på sitt yttersta) med på att dra tillbaka de spanska trupperna utan strid. Visa mer

