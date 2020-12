Spaniens höga dödssiffror var ännu högre

Spanien blev ett av de värst drabbade länderna när coronapandemin nådde Europa under våren. I slutet av mars avled omkring 900 personer per dag.

Men siffrorna var i själva verket betydligt högre enligt ny statistik från INE som publicerades på torsdagen. Istället för de 27.127 som landets hälsodepartement redovisade i slutet av maj anger INE 45.684. Alltså 18.557 fler än vad tidigare redovisats.

Dessutom bidrog covid-19 till att ytterligare 4.218 personer avled.

Även data från överdödlighetsregistret visar att de tidigare siffrorna var fel, skriver Reuters. Där framgår att 47.105 fler spanjorer avled under samma period i år jämfört med förra året och att 97 procent av dödsfallen sannolikt eller säkert orsakades av covid-19.

På torsdagen angavs fortfarande 47.344 som det totala antalet avlidna till följd av covid-19.

En talesperson för departementet säger till nyhetsbyrån att de olika siffrorna kan förklaras med olika sätt att samla in uppgifterna och att handlingar som rör avlidna kan ta sex till nio månader att få in.

Den spanska oppositionen riktade på torsdagen hård kritik mot regeringens sätt att redovisa siffror över antalet döda och ledaren för den konservativa oppositionen, Pablo Casado, anklagade regeringen för att försöka dölja de verkliga dödstalen, skriver spanska ABC.

– INE bekräftar vad vi redan visste och som vi har fördömt: 45.684 personer dog i Spanien fram till maj månad, nästan 19.000 fler än den officiella siffran, sa Casado.

Samtidigt som visar Spanien just nu en positiv trend med 189 smittade per 100.000 invånare. Antalet avlidna under de senaste 24 timmarna var 325 och antalet nya smittade 7.955, skriver El Pais.

Spanien är inte ensamt om att få sina dödssiffror korrigerade av sin egen statistikmyndighet. I november rapporterade den ryska statistikmyndigheten en överdödlighet på omkring 117.000 jämfört med de närmast tidigare åren mätt över perioden mars till och med september.

De ryska siffrorna har trots det ännu inte korrigerats ytan anges på torsdagen till totalt 45.280.

I Ryssland räknas enbart den som dör som en direkt följd av covid-19 som avliden i sjukdomen. I Sverige är bedömningen mycket vidare: Alla människor som har en covid-19-infektion, och även andra som bedöms ha det, och som sedan dör inom 30 dagar räknas som avlidna i covid-19.