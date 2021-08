Spänningen ökar vid EU:s yttre gräns – Litauen anklagar belarusisk gränspolis för intrång

På ena sidan litauisk gränspolis. På den andra belarusisk i kravallutrustning. Mellan dem en grupp på cirka 30 migranter, främst från Irak. En videofilm från litauiska sidan visar skrik, skrän och knuffar.

Åsikterna om vad som exakt hände tidigare i veckan går i sär. Litauen anklagar tolv belarusiska tjänstemän för att ha tvingat irakiska migranter framför sig. Gränspoliserna ska då ha passerat en bäck och därmed klivit en meter in på Litauens territorium i Salcininkai distriktet. Det är en provokation och ett brott mot gränsavtalet mellan länderna, skriver Litauen i en diplomatisk not till Minsk.

Belarus hävdar å sin sida att de irakiska migranterna kom från Litauen.

– Vi beslöt att stänga gränsen i denna riktning för att hindra inkräktare att ta sig till vårt territorium. Vi har själva inte kränkt någon statlig gräns. Efter att vi hade gjort detta slutade litauiska gränsbevakningen att bruka våld mot de här människorna och släppte in dem på litauiskt territorium, säger en anonym belarusisk gränsvakt i en video som regimen publicerat.

Enligt Litauen har belarusisk gränspolis även tidigare kränkt litauiskt territorium.

Litauen och övriga EU anklagar Aleksandr Lukasjenko och hans regim i Minsk för att stå bakom de senaste månadernas kraftigt ökade inflöde av framför allt irakiska migranter från Belarus.

– Vi har sett irakier som har blivit lurade att flyga till Minsk och sedan har Lukasjenkos mannar kört dem till gränsen, säger Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor.

Hon hänvisar bland annat till en videofilm som Litauens inrikesminister visade vid ett EU-möte i onsdags.

– Migranter tvingas över gränsen in till litauiskt territorium av belarusiska gränsvakter eller militärer, säger Ylva Johansson.

I ett uttalande efter mötet fördömer EU:s inrikesministrar Belarus agerande och tar avstånd från landets metod att öka migrationstrycket och använda människor som instrument i politiska syften.

För att minska migrationen har EU-kommissionen tagit kontakt med Irak, som nu har stoppat alla flyg till Minsk.

– De kan inte vara stoppade i all evighet, men vi har ett gott samarbete med Irak när det gäller hur vissa använder och lurar människor in i EU på det här sättet, säger kommissionär Johansson.

Enligt henne är det nu lugnare vid den belarusiska gränsen.

Såväl Lettland som Polen förstärker sin gräns med nya stängsel. Bilden är från Usnarz Gorny i nordöstra Polen. Foto: Maciej Luczniewski/NurPhoto/Shutterstock

Det verkar inte Polen lita på. Liksom Litauen förstärker man nu sin gräns med stängsel. Polen beslutade nyligen att sända cirka 1 000 ytterligare poliser och soldater till gränsområdena.

Under augusti har 2 100 människor illegalt försökt korsa gränsen från Belarus till Polen, rapporterar nyhetssajten Euractiv. 758 har frihetsberövats. Övriga har hindrats från att komma in i landet. Under hela 2020 internerades 122 personer efter att ha korsat gränsen.

Litauen rapporterar att 4 124 migranter hittills i år försökt ta sig in i landet jämfört med 74 under 2020.

Med tanke på händelserna i Afghanistan, och eventuella flyktingströmmen därifrån, befarar Litauens biträdande inrikesminister Arnoldas Abramavicius att Lukasjenko kan försöka utnyttja läget och öppna en ny migrationsrutt.

– Underrättelsetjänster undersöker tänkbara scenarier och vår oro kvarstår, sade han på en presskonferens i tisdags.

