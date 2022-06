Spansk brand lika stor som 50 000 fotbollsplaner – nitton byar utrymda

Bränderna som rasar i Spanien till följd av värmeböljan som sveper över södra Europa är nu lika stor som alla Sveriges skogsbränder under rekordsommaren 2018. Brandkåren hoppas att det svalkande molntäcket som väntas dra in över Europa under söndagen ska bidra till att man kan få bränderna under kontroll i och med att temperaturerna sjunker.

Men det kan också leda till nya eldsvådor eftersom det på flera håll i Europa väntas åska och blixtar. Brandrisken är enligt EU-organet Copernicus ”mycket extrem” på flera håll i Europa.

Invånare i Pumarejo de Tera nära Zamora betraktar branden på avstånd. Foto: Cesar Manso/AFP

Efter att fem nya orter utrymdes på lördagen har totalt 19 samhällen evakuerats i Spanien till följd av eldsvådorna. Majoriteten av de evakuerade är äldre än 65 år och brandkåren fokuserar på att hindra att skogsbränderna sprider sig till deras fastigheter.

Värst drabbat är Zamora, nära gränsen mot Portugal.

Totalt har 1 800 personer evakuerats från sina hem i Zamora, uppger Röda korset till tidningen. En av dem är 90-åriga Maria de los Ángeles. Hon har fläckar på sina kläder.

– Jag grävde i jorden, sade hon som för att ursäkta sina smutsiga kläder när hon pratade med tidningen El País.

Hon höll på att plantera paprika i trädgården när civilgardet knackade på och bad henne lämna staden Junquera de Tera omedelbart. Nycklarna till huset och kläderna på kroppen var det enda hon fick med sig. I natt sov hon på en grön militärsäng i ett skyddsrum.

I Katalonien där det populära turistmålet Barcelona ligger kämpar hundratals brandmän med 30 pågående bränder samtidigt. 2 100 hektar skog har redan brunnit upp men 20 000 hektar ligger i farozonen om branden inte kan begränsas. Det rapporterar den spanska tidningen El País.

Under lördagseftermiddagen när solen stod som högst fick flera fickor av kontrollerade bränder nytt liv och eldsvådan växte till omfattade 25 000 hektar, eller motsvarande 50 000 fotbollsplaner.

Branden ska ha drabbat ett område så stort som 50 000 fotbollsplaner. Foto: Cesar Manso/AFP

Extremhettan i Europa har drabbat flera länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Det rapporterade DN under lördagen. Högst temperatur i Europa uppmättes på franska västkusten med 43 grader.

Experter varnar för att tidiga värmeböljor blir standard i framtiden. Enligt Matthieu Sorel, klimatolog vid Météo France, har en värmebölja inte registrerats så här tidigt under en sommar sedan 1947.

– Vädret är ett tecken på klimatförändringar, sade han till nyhetsbyrån AP.

Även FN:s väderorgan WMO:s talesperson Clare Nullis säger att värmen är något Europa får vänja sig vid.

Ingen har ännu rapporterats skadad i bränderna. Borgmästaren Lorenzo Jiménez i en av de evakuerade samhällena, Villardeciervos, tycker att det är tragiskt att markbränderna slukat skogarna runtom. I hans stad bor 400 personer som utrymts.

– Branden är fullständigt okontrollerad, situationen är skrämmande. Det är så sorgligt, säger Lorenzo Jiménez.