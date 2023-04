Spansk kvinna ute i solljuset efter 500 dagar i grotta

Logga in

Spanska Beatriz Flamini, som under många år ägnat sig åt olika extremsporter, fick under torsdagen se solljuset igen efter de 500 dagarna i en grotta. I november 2021 tog hon sig ner 70 meter under jorden utanför Granada i Spanien, för att bli studerad av flera universitet och en sömnklinik. När hon klev ner i grottan var hon 48 år, och har sedan dess tillbringat två födelsedagar isolerad.

När 50-åringen nu kom upp ovan jord beskriver hon inför kamerorna att tiden har flugit förbi och att upplevelsen var ”fantastisk och oslagbar”, uppger Reuters.

Under tiden hon befann sig i grottan tilläts ingen kontakt med henne, inte ens om en närstående skulle gå bort. Hon uppger för medier att de som känner henne respekterade hennes val. Det innebär att hon bland annat inte hade en aning om Rysslands invasion av Ukraina och att Spaniens krav på ansiktsmasker upphört efter coronapandemin.

Hon hade samtidigt stöd av en grupp som höll koll på hennes fysiska värden och mentala hälsa när hon var i grottan. Till dem kunde hon skicka upp sitt skräp samt få ner avokado, färska ägg och rena t-shirts.

Beatriz Flamini kramar om en släkting efter sin tid i grottan. Foto: Jorge Guerrero/AFP

När hon efter 500 dagar hämtades ur grottan, blev hon förvånad. Hon säger sig ha tänkt att det var för tidigt och att hon fortfarande inte hade läst klart sin bok. Under perioden läste hon 60 böcker, resterande tid fokuserade hon på att träna, måla, sticka mössor och ”njuta av tystnaden”.

– Jag pratade inte högt för mig själv, men jag hade konversationer i mitt huvud och kom väldigt väl överens med mig själv, säger hon enligt Reuters.

Hon använde aldrig den panikknapp som fanns i grottan och ville inte vid något tillfälle lämna grottan.

Granadas och Almerías universitet tillsammans med en Madridbaserad sömnklinik, vill undersöka hur social isolering och disorientering påverkar människans uppfattning av tid, dygnsrytm och sömn. Ytterligare ville de se möjliga neuropsykologiska och kognitiva förändringar.

Nu ska Beatriz Flamini låta sin mentala och fysiska hälsa undersökas av läkare, sedan vill hon planera nya klätter- och grottprojekt. Just nu ser hon framemot att dusch och sedan träffa vänner för att äta en tallrik med pommes frites och ägg.