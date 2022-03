Specialstyrka med it-soldater slog ut den milslånga ryska konvojen

Den ryska mekaniserade konvojen som långsamt men målmedvetet rörde sig mot Kiev fick många att frukta att detta kunde bli slutet för Ukraina som en fri stat. Genom satellitbilder kunde världen följa konvojen dag för dag tills den kom fram till Kievs nordvästra förorter och den strategiskt viktiga Hostomelflygplatsen.

Där delade den upp sig och sökte skydd under träd och annan växtlighet.

Men plötsligt tog det stopp.

Nu berättar chefen för en liten styrka av it-soldater, överstelöjtnant Jaroslav Honchar, för The Guardian hur 30 specialsoldater med hjälp av fyrhjuliga terrängmotorcyklar och drönare slog ut viktiga delar av konvojen.

Enligt Honchar tog sig specialsoldater ur Aerorozvidka-enheten fram genom terrängen nattetid på båda sidor av vägen in mot Kiev. Utrustade med glasögon för nattseende, gevär för prickskytte, minor som kunde utlösas på avstånd och drönare med värmekänsliga kameror tog sig soldaterna inom skotthåll. Några av drönarna var kapabla att släppa 1,5-kilos bomber.

– Den här lilla enheten förstörde två, tre fordon som fanns i täten på konvojen och sedan kunde den inte ta sig fram. Sedan stannade enheten där flera nätter och fortsatte förstöra många fordon, berättar överstelöjtnant Jaroslav Honchar för tidningen.

När de ryska trupperna försökte dela upp konvojen i mindre enheter slog enheten istället till mot dess försörjningsvägar, bränsletransporter och transporter av ammunition och förnödenheter.

– Den främre delen av den ryska styrkan stod snart still utan värme, utan olja, utan bomber och utan bränsle. Och allt detta bara för att 30 personer ingripit, berättar Jaroslav Honchar.

Aerorozvidka-styrkan deltog också i försvaret av Hostomelflygplatsen där en rysk fallskärmsjägarstyrka på 200 man hade landsatts i ena änden av flygfältet. Styrkan lokaliserades med hjälp av drönare och kunde slås ut.

Aerorozvidka-styrkan startades av en universitetsutbildad student som också varit aktiv under protesterna på Maidan 2014. Jaroslav Honchar är en tidigare soldat som gått över till att arbeta som konsult inom it. Drönarna har enheten utvecklat själva och pengarna till detta har samlats in genom olika insamlingar på nätet, skriver The Guardian.

Nu använder sig enheten av Elon Musks Starlinksatelliter för att styra sina drönare mot de ryska målen.

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan beskriver den ukrainska enhetens attacker mot den ryska konvojen som ”den svages taktik”:

– Det är ett slugt uppträdande att slå mot de mjukare målen, här är det motivationen som vägt upp allting. Och jag tror att majoriteten av de ryska förlusterna har kommit ibland underhållsförband, även om tätförbanden också har blivit illa ansatta av ukrainarna det vet vi, men vi tror att personalförlusterna har kommit längs mjukare mål.

Överstelöjtnant Paasikivi är imponerad över det sätt som den ukrainska enheten har lyckats med sin uppgift:

– Det påminner om hur svenska jägarförband kan operera med fyrhjulingar, och dolt, men också hur friviligförsvaret kan utnyttja civil kompetens för att nå resultat som man annars inte hade kunnat nå. Detta genom uppfinningsrikedom och hög stridsmoral.

– Och det är väldigt svårt för en fiende att hitta de här mindre grupperna. I synnerhet för mekaniserade förband. Ska man jaga jägarförband behöver man en särskild avdelad trupp som har det som sin huvuduppgift.