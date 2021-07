Spionprogram har använts mot journalister och aktivister

Programvaran säljs av det israeliska övervakningsföretaget NSO Group och är tänkt att användas för att spåra terrorister och brottslingar. I stället har aktivister, journalister och advokater över hela världen utsatts för att auktoritära regeringar använt hackingsprogramvaran emot dem, enligt en ny granskning av ett massivt dataläckage.

Granskningen är gjord av 17 stora medieorganisationer, under samarbetsnamnet Pegasus-projektet, och tyder på ett omfattande och pågående missbruk av NSO:s hackningsspionprogram, Pegasus. Företaget insisterar på att programmet endast är avsett att användas mot brottslingar och terrorister, och menar att det inte är sannolikt att auktoritära regimer missbrukar det.

Pegasus är en skadlig kod som infekterar Iphones och Android-enheter och gör det möjligt för den som manövrerar programmet att extrahera meddelanden, bilder och e-postmeddelanden, spela in samtal och i hemlighet aktivera mikrofoner.

De 37 telefonnumren fanns med på en läckt lista över nummer som den ideella medieorganisationen Forbidden Stories i Paris och mänskliga rättighetsgruppen Amnesty International kommit över. Listan består av 50.000 nummer till aktörer, som tros vara av intresse för övervakning av länder som är kunder till NSO.

Det är okänt hur många av numren på listan som utsatts för övervakning, men forensisk analys av 104 av smartphones, utfört av Amnestys säkerhetslabb, visade en tydlig koppling mellan att numret lagts till på listan och att telefonen började övervakas på 37 av telefonerna.

Med på listan, som ännu inte publicerats, finns hundratals företagsledare, religiösa personer, akademiker, NGO-anställda, fackliga tjänstemän och regeringstjänstemän, inklusive presidenter och premiärministrar, enligt The Guardian.

På listan finns också mer än 180 journalister, bland annat journalister, redaktörer och chefer vid Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press och Reuters.

Med på listan finns bland annat två nummer till kvinnor som stod den mördade saudiske journalisten Jamal Khashoggi nära, samt numret till den frilansade mexikanska reportern Cecilio Pineda Birto, som mördades 2017. Hans telefon har aldrig hittats så ingen kriminalteknisk analys för att fastställa om den var infekterad har varit möjlig.

I uttalanden från sina advokater förnekar NSO påståendena om sina kunders verksamhet, men säger att de ska ”fortsätta att undersöka alla trovärdiga påståenden om missbruk och vidta lämpliga åtgärder”.

Företaget säljer endast till militära, brottsbekämpande och underrättelsemyndigheter i 40 länder och hävdar att man granskar ländernas arbete med mänskliga rättigheter innan de tillåts använda spionverktyget.

I granskningen av de läckta uppgifterna identifierades minst tio regeringar som tros vara NSO-kunder som lägger in telefonnumren i systemet: Azerbajdzjan, Bahrain, Kazakstan, Mexiko, Marocko, Rwanda, Saudiarabien, Ungern, Indien och Förenade Arabemiraten.

Rwanda, Marocko, Indien och Ungern nekar till att ha använt Pegasus för att hacka telefonerna till de personer som nämns i listan. Regeringarna i Azerbajdzjan, Bahrain, Kazakstan, Saudiarabien, Mexiko, Förenade Arabemiraten och Dubai har ännu inte kommenterat.

Det är inte första gången NSO får kritik, även tidigare har övervakningsföretaget anklagats för dataintrång.

